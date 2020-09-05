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Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, mayolu pozlarıyla mest etti!

41 yaşındaki Selen Görgüzel, mayolu pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Düzgün fiziğiyle göz dolduran Görgüzel'e hayranlarının ilgisi büyük oldu.

Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, mayolu pozlarıyla mest etti!
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Hamdi Alkan ile 2014 yılında nikah masasına oturan Selen Görgüzel, sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla çokça konuşulmaya devam ediyor. Görgüzel, son olarak gri mayosuyla verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.

"Bana hep yaz"

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan 41 yaşındaki Selen Görgüzel, mayosuyla eşi Hamdi Alkan'a poz verdi. Cesur pozlarını Instagram hesabından yayınlayan Görgüzel "Bana hayat hep yaz hep sıcak hep güzel" açıklamasını yazdı. Görgüzel paylaşımında fotoğraflarını çeken eşine de teşekkür etti.

İşte Seren Görgüzel'in iddialı pozları...

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