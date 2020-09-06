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Merve Bayraktar, kendisini aldattığını söylediği eşi Ufuk Bayraktar'ı affetti!

Sosyal medya hesabından "Kendi yatağımda aldatıldım" diyerek ihanete uğradığını söyleyen Merve Bayraktar, oyuncu eşi Ufuk Bayraktar'la barıştı.

Merve Bayraktar, kendisini aldattığını söylediği eşi Ufuk Bayraktar'ı affetti!
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Merve Bayraktar, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eşi Ufuk Bayraktar'ın kendisini aldattığını iddia etmiş ve eşiyle başka bir kadının samimi konuşmalarını ifşa etmişti. Merve Bayraktar'ın eşiyle barıştığı Ufuk Bayraktar'ın paylaşımlarıyla ortaya çıktı.

Buzları erittiler

Merve Bayraktar, eşini asla affetmeyeceğini ve boşanma davası açacağını da ifade etmişti. Ufuk Bayraktar ise pişman olduğunu belirtip, eşinin kendisini affetmesini istemişti. İkili, buzları eritti. Eşi ve çocuklarıyla birlikte tatile giden Ufuk Bayraktar, sosyal medya hesabından mutluluk pozlarını paylaştı. 38 yaşındaki oyuncu, fotoğrafına kötü yorumların gelmesini engellemek için paylaşımını yoruma kapattı.

Ufuk Bayraktar, Instagram hesabından eşi Merve Bayraktar ile olan fotoğrafını, "Senden başkası gönlüme girerse, neyse imkansızı konuşmuyorduk" notuyla yayınlamıştı.

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