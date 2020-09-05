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Çikolata kaplı muz nasıl yapılır hafif ve lezzetli!

Çikolata kaplı muz tarifi bunaltan havalarda serinlemenin en tatlı yolunu sunuyor. İşte ferahlatan lezzet çikolata kaplı muz tarifi!

Çikolata kaplı muz nasıl yapılır hafif ve lezzetli!
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Çok az malzemeyle, fazla uğraştırmayan enfes bir tatlı yapmaya ne dersiniz? Büyük-küçük herkesin bayılarak tüketeceği çikolata kaplı muz tarifini siz değerli okuyucularımız için hazırladık. Tek yapmanız gereken bitter çikolatayı benmari usulü eritip muzları bu çikolatayla kaplayıp üzerini süslemek. Tatlı ihtiyacınızı karşılayacak bu sağlıklı tarifi mutlaka denemenizi öneririz. İşte çikolata kaplı muz tarifi...

Çikolata kaplı muz için malzemeler:

3 adet muz
250 gram bitter çikolata
1 yemek kaşığı tereyağı
6 tahta şiş
Renkli şekerlemeler

Ve son olarak:

 8 ahşap dondurma çubuğu

Nasıl yapılır?

Muzları kalın olacak şekilde dilimleyin. Tahta şişlere muzları aralıklı olarak dizin. Derin dondurucuya alıp 1 saat bekletin. Bitter çikolatayı ve tereyağını benmari usulü eritin. Muzları çikolataya batırıp her tarafına bulayın. Üzerine renkli şekerlemeler ya da dövülmüş fındık serpin. Çikolata donunca servis yapın. Afiyetler olsun...

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