Barbunya pilaki nasıl yapılır tadı damağınızda kalacak!

Yazın öğünleri zeytinyağlı lezzetlerle hafif geçirmek gibisi yoktur. Bu yüzden sizin için zeytinyağlı nefis bir yemek tarifi hazırladık. Barbunya pilaki, enfes tadıyla sofralarınızı şenlendirecek. Hem sağlıklı hem de lezzetli bu tarifi denemeden geçmeyin! Çok seveceğiniz barbunya pilaki tarifini aşağıya bırakıyoruz. İşte muhteşem barbunya pilaki tarifinin yapılışı...

Barbunya pilaki malzemeleri:

300 gram barbunya(ayıklanmış olarak)

1 adet havuç

2 adet orta boy patates

1 adet soğan

3 diş sarımsak

2 adet domates

1 yemek kaşığı domates salçası

1/2 çay bardağı zeytinyağı

2 su bardağı sıcak su

1 çay kaşığı tuz

1 adet kesme şeker

1/2 tutam maydanoz(süslemek için)

Yapılışı:

Barbunyaları yıkayın ve ayıklayın. Sonra tekrar bol suyla yıkayın. Havucun dış yüzeyini soyduktan sonra halka halka dilimleyin. Patatesin de kabuklarını soyun ve küp küp doğrayın. Soğanı da yemeklik doğradıktan sonra bir tencereye zeytinyağını alın, ince ince kıymış olduğunuz sarımsaklarla birlikte pembeleşene dek kavurun. Ardından havucu ve patatesi ekleyin. 4 dakika kadar daha kavurun.

Ardından barbunyaları ekleyip karıştırın ve kabuğunu soyup rendelediğiniz domatesleri ve salçayı da ekleyip güzelce karıştırın. Son olarak suyunu, tuzunu ve şekerini ilave edip, kısık ateşte 25 dakika kadar kapağı kapalı olarak pişirin. Kontrol edin ve barbunyalar yumuşadıysa altını kapatıp, oda ısısına gelene dek kapağını açmayın. Sonra bir servis tabağına alın, üstüne sızma zeytinyağı gezdirin ve maydanozla süsleyip servis edin. Afiyet olsun.