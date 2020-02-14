Haçapuri nasıl yapılır damaklarınız şenlenecek!

Bu sabah kahvaltılarınızda bambaşka bir kültüre yer açmaya ne dersiniz? Bizdeki karadeniz pidesine oldukça benzeyen ancak yapılışı farklı olan bu tarife bayılacaksınız. Bir kere yiyenin uzun süre hafızalarından silinmeyeceği bu lezzet Gürcistan'a özgü. Hem görüntüsüyle hem tadıyla hem de kokusuyla unutamayacağınız bu tarif sabah kahvaltılarında yenilik arayanlar için harika bir öneri olabilir. Peki haçapuri nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte malzeme listesi ve hazırlanışı ile haçapuri tarifi!

MALZEMELER:

Hamuru için:

2 su bardağıılık süt,1 yemek kaşığıtoz şeker, 100 gramtereyağı (oda sıcaklığında, küp küp doğranmış), 1 paketkuru maya, 1 tatlı kaşığıtuz, 3,5 su bardağıun

İçi için:

4 yemek kaşığıoda sıcaklığında tereyağı, 2 yemek kaşığısıvı yağ, 250 gramtuzsuz beyaz peynir, 250 gramrendelenmiş kaşar peyniri, 1 çay kaşığıkarabiber

Üzeri için:

4 adetyumurta

Kenarları için:

5 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

HAZIRLANIŞI:

Hamuru için:

Ilık süt, kuru maya ve şekeri bir kabın içerisinde karıştırın. Ayrı bir kabın içerisine unu aktarın. Unun ortasını açın ve sütlü karışımı içerisine azar azar ilave ederek karıştırın. Tereyağlarını da ilave ederek güzelce yoğurmaya başlayın. Homojen kıvamlı ele yapışmayan bir hamur elde ettiğinizde üzerini bir bezle örterek oda sıcaklığında 1 saat kadar mayalandırmaya bırakın.

İçi için:

Kalın tabanlı bir sos tenceresinin içerisine sıvı yağ ve tereyağını alın. Altını kısık ateşte açın. Erimeye başladığında içerisine tuzsuz beyaz peyniri ilave edin. Peynirler hafif eriyince kaşar peyniri de ilave ederek güzelce karışıtırın. Peynirlerin tamamının erimesini sağlayın. Son olarak karabiberi de ilave ederek ocaktan alın.

Birleştirme aşaması için:

Hazırladığınız hamuru 4 eşit parçaya bölün. Böldüğünüz parçaları hafif unlu bir tezgahın üzerinde orta kalınlıkta olacak şekilde, hafif oval ve uzun bir şekilde açın. Bu hamurun ortasına hazırladığınız peynirli harcı yayın. Kenarlardaki hamurları içe doğru katlayın. Pişirme kağıdı serili bir fırın tepsisinin üzerine alın. Kenarlarına bir fırça yardımıyla tereyağı sürün. Önceden ısıtılmış 190 derecelik fırında pişirin. Bu süre fırınınızın performansına göre değişecektir ancak 25-30 dakika arası düşünebilirsiniz. Çok da kızarmadan ve çıtırlaşmadan fırından alın ve üzerine yumurta kırın. Birkaç dakika kadar bu şekilde pişirdikten sonra fırından alın ve servis edin.