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Kerem Tunceri'den ifşa açıklaması manevi tazminat davası için başvuru yaptım!

Adı Aslı Enver'le aşk dedikodularına karışan Kerem Tunçeri'nin sosyal medya mesajları internette yayıldı. Tunçeri, mesajlarını yayanlara dava açacağını duyurdu.

Kerem Tunceri'den ifşa açıklaması manevi tazminat davası için başvuru yaptım!
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Eski milli basketbolcu Kerem Tunçeri Aslı Enver yeni bir aşka yelken açtı. Sürpriz aşk haberinin ardından Kerem Tunçeri'ye ait olduğu iddia edilen mesajlar sosyal medyada yayılmaya başladı. Yapılan paylaşımlar sonrası Kerem Tunçeri sosyal medyada gündem oldu. 

"Siber saldırılara izin vermeyeceğim"

Mesajlarının sosyal medyada dolaşıma sokulmasının ardından eski basketbolcu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Yazılı ve görsel basın ya da sosyal medya hesapları üzerinden adımı kullanarak manipülatif iddia ve paylaşımlarda bulunan, kamuoyunda gerçeğe aykırı algı oluşturacak şekilde içerik yayınlayan kişilere yönelik; vicdana ve iyi niyete en fazla ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde tüm haklarımı koruyacağımı, siber saldırılara izin vermeyeceğimi ve ilgililer hakkında soruşturma başlatılmasının yanı sıra manevi tazminat davaları açılması için gerekli başvuruların yapıldığını kamuoyuna saygı ile paylaşırım."

 

Beren Güney kimdir Aslı Enver'le aşk yaşadığı iddia edilen Kerem Tunceri'nin mesajlarını ifşa etti!Beren Güney kimdir Aslı Enver'le aşk yaşadığı iddia edilen Kerem Tunceri'nin mesajlarını ifşa etti!

 

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