Zeytinyağlı enginar nasıl yapılır damak çatlatan lezzet!

Vücuttaki tüm hücreleri yenileyen enginar, en sağlıklı tariflerin başında geliyor. Yapılışı oldukça basit, bu hafif lezzeti sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla tüketebileceksiniz. Enfes zeytinyağlı enginar tarifi için htiyacınız olan birkaç enginar, zeytinyağı ve yemeğinize katacağınız sevginiz! Peki zeytinyağlı enginar nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte kolay zeytinyağlı enginar tarifi...

Malzemeler:

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 su bardağı arpacık soğan

4/5 diş sarımsak

1 adet patates

1 adet büyük boy havuç

1 su bardağı bezelye

8 adet ayıklanmış enginar

1 adet taze sıkılmış limon suyu

1 su bardağı su

1 tatlı kaşığı toz şeker

2 çay kaşığı tuz

Üzeri için:

Taze fesleğen veya dereotu

Yapılışı:

Enginarları temizleyip yıkayın ve kararmaması için yarım limonlu suda bekletin. Soğanları ve sarımsakları soyun. Havuçları temizleyip küp şeklinde doğrayın. Patatesleri soyup küp küp doğrayın. Bezelyeleri ayrı kabın içinde hafif haşlayın. Soğan ve sarımsakları yağda kavurup haşlamış olduğunuz havuç, bezelye ve patatesi ekleyip birlikte kavurun. Şekeri ve tuzu bu sırada ekleyebilirsiniz. Yağladığınız tencereye enginarları dizip üstüne kavurduğunuz harcı kaşık yardımıyla ekleyin. Üzerine su ve limonu ekleyip pişirmeye bırakın. Pişen enginarlarınızın üzerini taze fesleğen ya da dereotu ekleyip servis edin. Afiyet olsun...