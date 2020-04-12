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Çikolatalı mousse nasıl yapılır ağızda dağılan tat!

Damağınızda benzersiz bir tat bırakacak lezzetli bir çikolata mousse tatlısı yapmaya ne dersiniz? Gelin çikolata mousse tarifine bir göz atın!

Çikolatalı mousse nasıl yapılır ağızda dağılan tat!
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Çikolatalı mousse, sadece beş malzemeyle kısa sürede yapabileceğiniz benzerisiz bir lezzet. Köpük köpük kıvamıyla bu enfes tat, başta çocuklar olmak üzere sevdiklerinizi ve misafirlerinizi mest edecek. Tatlı kriziniz bastırdığında anında hazırlayabileceğiniz bir lezzet! Peki çikolatalı mousse nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Çikolata mousse tarifini aşağıya bırakıyoruz...

Malzemeler:

150 gram bitter çikolata
200 ml.krema
3 adet yumurta beyazı
1/4 çay kaşığı tuz
2 yemek kaşığı esmer şeker

Yapılışı:

Yumurta beyazlarını karıştırma kabına alın. Tuz eklediğiniz yumurta beyazlarını, bir mikser yardımıyla yüksek devirde 8-10 dakika kadar çırpın. Küçük parçalara ayırdığınız bitter çikolatayı, kaynayan su buharı üzerine aldığınız çelik bir kap içerisinde eritin. Esmer şekeri, eritilmiş bitter çikolataya katıp sıcaklığı ile erimesini sağlayın. Ayrı bir kaba aldığınız süt kremasını hızlıca çırpıp, yoğunlaştırın. Çırpılmış krema içine benmari usulü erittiğiniz bitter çikolatayı katıp, silikon bir spatula ile yavaşça karıştırın.

Kocaman ve katı bir köpük halini alan yumurta beyazlarını tatlı karışımına dikkatli bir şekilde ekleyin. Spatula yardımıyla alttan üste doğru hafif bir şekilde karıştırarak, yumurta beyazlarını söndürmeden çikolata karışımına yedirin. Hazır durumda olan tatlıyı, servis kaselerine paylaştırın. Buzdolabında en az bir saat kadar beklettikten sonra arzu ettiğiniz gibi süsleyerek soğuk olarak servis edin. Sevdiklerinizle paylaşın. Afiyet olsun!

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