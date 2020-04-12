Ünlü model Bella Hadid Vogue dergisine verdiği çıplak pozlarla olay oldu!

Filistin asıllı Amerikalı model Bella Hadid, koronavirüs sebebiyle Vogue Italia'ya Facetime üzerinden evde poz verdi. Hadid'in cesur pozları hayranlarından 800 binin üzerinde beğeni ve binlerce yorum aldı.

"Evden çalışmanın yeni bir anlamı var"

Koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çalışan insanlara modeller de dahil oldu. Fotoğrafları çekmek için telefon uygulaması olan Facetime kullanan model, "Zaman değişiyor ve evden çalışmanın yeni bir anlamı var” dedi.

İşte Bella Hadid'in cesur pozları...