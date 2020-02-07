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Mantarlı omlet nasıl yapılır kahvaltıda pratik lezzet!

Kahvaltıda farklı çeşit arayanlar için hem yapımı pratik hem de oldukça doyurucu bir kahvaltı olan mantarlı omlet tarifini ve malzemelerini bir araya getirdik!

Mantarlı omlet nasıl yapılır kahvaltıda pratik lezzet!
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Kahvaltı sofralarında değişik bir tat mı arıyorsunuz? Bugünki tarifimiz tam da sizlere göre! Mantarlı omlete ne dersiniz? Oldukça pratik ve doyurucu olan bu tarif kahvaltı sofralarınızın yeni vazgeçilmezi olacak. Peki mantarlı olmlet nasıl yapılır? İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda tarifi. 

Malzemeler; 3 adet yumurta, 2 yemek kaşığı süt, 1 çay kaşığı tuz, 6 adet kültür mantarı, 1/2 tatlı kaşığı tereyağı, 1 tatlı kaşığı krema, 3 dal frenk soğanı yeterli olacaktır.

Yapılış aşaması; Mantarları temizleyin ve iri iri doğrayın. Tereyağını, ısınan tavada eritin ve mantarları soteleyin. Sotelenen mantarları bir kaba alın. Yumurta ve diğer malzemeleri çırparak karıştırın. Mantarları sotelediğiniz tavayı temizlemeden, yumurtalı karışımı tavaya dökün ve tavanın altını kısın. Kapağını kapatıp, üst kısmı fokurdayana kadar pişirin. Sotelenen mantarları ve ince ince dilimlenmiş frenk soğanlarını da ilave ederek omleti ikiye katlayın. Bu hali ile dikkatlice tabağa alın ve üzerine frenk soğanını ekledikten sonra kahvaltı sofralarınıza dahil edebilirsiniz.

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