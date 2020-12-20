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Çukur dizisinin Aliço'su oyuncu Rıza Kocaoğlu fazla kilolarından kurtuldu!

Rıza Kocaoğlu’nun, geçtiğimiz haziran ayında Bodrum’da fazla kilolarıyla dikkat çekmişti. Ünlü oyuncunun eski halinden eser kalmadı.

Çukur dizisinin Aliço'su oyuncu Rıza Kocaoğlu fazla kilolarından kurtuldu!
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Şimdilerde Show TV ekranlarında yayınlanan Çukur dizisinde Aliço karakterini canlandıran ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu, fazla kilolarından kurtulmayı başardı. Kocaoğlu’nun, geçtiğimiz haziran ayında Bodrum’da görüntülendiği kilolu halinden eser kalmadı.

Detoks kampıyla zayıfladı

Temmuz ayında detoks kampına giden oyuncu, İstanbul’a dönünce, spora ağırlık vermeye başladı. Spor salonunda çektirdiği fotoğrafı Instagram’dan paylaşan Kocaoğlu’nun fit hali dikkat çekti.

Rıza Kocaoğlu kimdir?

19 Mart 1979 yılında İzmir’de dünyaya gelen Rıza Kocaoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. Babası Göztepe’nin yıllarca tribün amigoluğunu yapan başbakan lakaplı İsmail Kocaoğlu’dur. Çağan Irmak'ın “Bana Şans Dile” filmi ile 2001 yılında sinemaya adım atan Rıza Kocaoğlu, Bugüne kadar 50'ye yakın sinema filminde ve TV dizisinde yer aldı.

Son olarak “İçerde” dizisinde Davut rolünü canlandıran oyuncu, şimdilerde Show Tv ekranlarında yayınlanmakta olan “Çukur” dizisinde Aliço karakterine hayat veriyor. Fanatik bir Göztepe taraftarı olan Rıza Kocaoğlu, 1.70 metre boyunda 66 kilo ve Balık burcudur.

 

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