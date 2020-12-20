Dudak kalemi nasıl kullanılır küçük çizgilerle sürmeye çalışın!

Makyajın en önemli tamamlayıcısı olan ruju sürerken kalem kullanmak dudaklarınızın olduğundan daha dolgun görünmesini sağlar. Makyajınızı kusursuz bir hale getirmek için dudak kalemi sürerken göz önünde bulundurmanız gereken bazı noktalar var. Dudak kalemi sürerken sık yapılan hataları derledik...

Yanlış ton seçimi

Dudaklarınızı büyük göstermek gibi bir derdiniz yoksa dudak çizginizle aynı renkte bir dudak kalemi seçmeye çalışın. Tam tersi, olduğundan daha dolgun görünsün diyorsanız da rujunuzun bir ton koyusu olan kalemleri tercih edin.

Önce dudak kalemini sürmek

Her zaman dudak kaleminden önce ruj sürmeniz sizin için daha faydalı olacaktır. Böylece dudak çizginizi daha kolay belirleyebilirsiniz.

Küçük çizgilerle sürün

Dudak kalemini kontrollü bir şekilde tutun ve tek seferde sürmek yerine küçük çizgilerle tamamlamaya özen gösterin.

Parlatıcıyı atlamak

Dudaklarınızın daha iyi görünmesi için parlak dudak kalemlerini ya da parlatıcıları tercih edebilirsiniz.

Dudak fırçası kullanmamak

Dudak kaleminin belirgin bir şekilde göze batmasını istemezsiniz. Bunun için, kalemi sürdükten sonra yumuşak bir dudak fırçasıyla dağıtmaya çalışın.