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Manken Çağla Şikel'den çocuk itirafı kız bebeğim olsun diye yumurtalarımı dondurdum

Armağan Çağlayan'ın YouTube'dan yayınlanan programına konuk olan manken ve sunucu Çağla Şikel, yaşamına dair samimi açıklamalarda bulundu.

Manken Çağla Şikel'den çocuk itirafı kız bebeğim olsun diye yumurtalarımı dondurdum
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Manken ve sunucu Çağla Şıkel, Armağan Çağlayan'ın Gör Beni programında özel hayatıyla ilgili samimi itiraflarda bulundu. Programda çocuk yapmanın insanı bencillikten uzaklaştırdığını anlatan Çağla Şıkel, anne olmak için yaratılmış bir kadın olduğunu ifade etti. Hayalinin kız çocuk sahibi olmak olduğunu söyleyen Şıkel, sonrasında kız çocuğunun k'sini düşündürmeyecek iki tane erkek evladı olduğunu ve bunun için şükrettiğini dile getirdi. Oğlak burcunun inatçı yapısı nedeniyle hala daha içinde bir yerlerde bir kız çocuğu istediğini açıkladı.

Anne olabilmek için yumurtalarını dondurdu

Bir gün bir kız çocuk sahibi olacağına inanan Şıkel, bunun için doğru zamanı beklediğini belirtti. İleride bir gün pişman olmamak için tüm önlemlerini aldığını söyleyen Şıkel, yumurtalarını dondurduğunu itiraf etti. Aynı zamanda Çağla Şıkel ilerde evlenip çocuk yapabileceğine dair de itiraflarda bulundu.

"Günlük yaşamımda sevecen ve samimiyim"

Armağan Çağlayan, ünlü mankenin dışarıdan bakıldığında mesafeli biri olarak göründüğünü söyledi. Bunun üzerine konuya açıklık getiren Şıkel, günlük yaşamında sevecen ve samimi biri olduğunu ifade etti.

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