Oyuncu Özgü Namal, çocuklarına babalarının ölüm haberini veremedi!

Ünlü oyuncu Özgü Namal ile iki çocuğunun babası 53 yaşındaki Serdar Oral, büyük şehrin stresinden ve karmaşasından uzaklaşıp Muğla Köyceğiz'e yerleşip doğayla iç içe bir yaşam kurmuştu. Namal'ın hayat arkadaşı Serdar Oral, önceki gün kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Oral, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cenazesine katılamadı

Nefes terapisti Serdar Oral, Beykoz’daki Abdülvehhab Evvab Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra Kanlıca Mezarlığı’na defnedildi. Büyük acı yaşayan Özgü Namal, korona virüs salgını nedeniyle az kişinin katıldığı cenazeye, iki çocuğu dolayısıyla katılamadı. Özgü Namal, mezarlığa “Biricik eşim ve babamız” yazılı bir çiçek gönderdi.

Kendini evine kapattı

Takvim gazetesinin haberine göre; ünlü oyuncu, evine kapandı, çocuklarına da babalarının vefat ettiğini söyleyemedi. Daha huzurlu bir yaşam biçimini tercih eden çift, geçtiğimiz yıl çocuklarının eğitimi için İstanbul'a dönmeye karar vermişti.