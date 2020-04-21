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İdil Fırat ve Mert Fırat bebek beklediklerinin müjdesini duyurdu!

Ünlü oyuncu Mert Fırat ve eşi İdil Fırat, Instagram hesabından yaptıkları açıklama ile bebek beklediklerini duyurdu.

İdil Fırat ve Mert Fırat bebek beklediklerinin müjdesini duyurdu!
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Yakışıklı oyuncu Mert Fırat ve eşi İdil Fırat 2018 yılında Çeşme'de görkemli bir düğünle dünya evine girmişlerdi. Aşklarını basından uzak bir şekilde yaşayan ünlü çift sosyal medya hesabından yaptıkları açıklamayla sevenlerine müjdeli haberi duyurup bebek beklediklerini söylediler. 

''Biz bebek bekliyoruz''

Ünlü oyuncu Mert Fırat haberi şu sözlerle duyurdu:"Gönül isterdi ki daha sağlıklı ve huzurlu günlerde sevdiklerimize sarılarak müjdeli haberi verelim, fakat bir karantina gününe kısmet oldu. Biz bebek bekliyoruz. Oldukça heyecanlı ve mutluyuz. Kalbinden iyilik geçen, iyilikten beslenen, heyecanımızı paylaşan ve güzel dileklerini ileten herkese çok teşekkürler ve kucak dolusu sevgiler. Biz bu heyecanı yaşarken kötülüğü mezhep edinmiş kişilerce bilinçli yapılan asılsız karalamalara karşı da yasal süreci başlattığımızı bu vesileyle bildirelim. Herkese sevdikleriyle birlikte sağlık ve mutluluk dolu günler dileriz.

İdil Fırat ve Mert Fırat bebek beklediklerinin müjdesini duyurdu!

 

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