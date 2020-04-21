Siyah turp neye iyi gelir vücuttaki toksinlerin atılmasını sağlıyor!

Turp, eski çağlardan beri şifa kaynağı oluşuyla hastalıkları tedavi etmede doğal kür olarak kullanıldı. Birçok çeşidi bulunan turpun sağlığa inanılmaz faydaları bulunuyor. Özellikle siyah turp vücuttaki kirli kanı temizliyor, tüm toksinlerin atılmasını sağlıyor. Siyah turpun faydaları bununla da bitmiyor. Gelin şifa kaynağı siyah turpun faydalarına yakından bakalım...

Sindirim sistemini geliştiriyor

Siyah turp harika bir detoksifikasyon ajanıdır. Bu şekilde mideden toksinleri de temizler. Bu, midenin PH düzeyinin korunmasını sağlar ve aynı zamanda içerdiği zengin lif kaynağı ile sindirim sürecini kolaylaştırır. Öte yandan gelişmiş sindirime yol açan safra fonksiyonunu geliştirerek vücudun genel sindirim sistemi hızını geliştirir.

Soğuk algınlığı ve öksürüğü giderir

Siyah turpun büyülü gücü aynı zamanda kronik soğuk algınlığı ve öksürük tedavisinde de etkilidir. Bunun için turpun suyunu sıkın biraz şeker ilave edip bekletin. Sabahları meyve suyu olarak tükettiğinizde solunum sistemi enfeksiyonları için mükemmel bir ilaç olduğunun farkına varacaksınız.

Vücuttaki toksinleri atar, pis kanı temizler

Vücuttaki bilirubin seviyesinin azalması ya da artması ciddi hastalıklara neden olur. Bu hastalıklardan biri de sarılıktır. Sarılığın doğal tedavisi için siyah turp bulunmaz bir nimettir. Siyah turp vücuttaki toksinleri atarak kanın temizlenmesini sağlar ve bilirubin seviyesini sabitler.

Böbrek taşlarının atılmasını sağlar

Siyah turp, böbrek ve safra kesesinde oluşabilecek taşlara karşı doğal bir çaredir. Üstelik taşlardan kaynaklanan acıyı da hafifletir ve idrarı arttırır. Siyah turpun diüretik özellikleri sayesinde idrara çıkmanız kolaylaşır ve bu şekilde böbrek ve safra kesesi taşlarınızdan kolaylıkla kurtulabilirsiniz.

Tiroid hormonlarını düzenler

Siyah turpun en başarılı olduğu konulardan biri de tiroid hormonlarındaki düzensizliklere çözüm sunmasıdır. Tiroid hormonlarınızda bir dengesizliğin oluşması uzun bir süre ve belki de hayatınız boyunca sizi ilaçlara mahkum hale getirebilir. Raphanin, tiroit hormonlarının salgılanmasını ve üretimini düzenleyen doğal bir enzimdir. Siyah turp ise Raphanin bakımından oldukça zengindir. Hiper / hipotiroidizmden şikayetçi iseniz siyah turp tüketerek hormonlarınızı düzene sokabilirsiniz.

Saçınızın yağ dengesini sağlar

Siyah turp, saç derisinin aşırı kuruluğunu veya yağlanmasını tedavi etmek için de kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra çok fazla kepekten de şikayetçi iseniz bugünden itibaren siyah turpun suyu ile uygulamalara başlayın. Bu sayede saçınız ve kafa deriniz gerekli besin maddelerini sağlamış olacaktır. Öte yandan, sebum bezlerinin fazla salgılanmasından dolayı kafa derisinin yağlanmasına maruz kalıyorsanız, siyah turp içeren bir saç maskesi kullanarak sebumun salgısını kontrol edebilir ve parlak saçlara sahip olabilirsiniz.

Cilt lekelerini ortadan kaldırıyor

Siyah turp bol miktarda doğal antioksidan ve cildimizin yaşlanmaya karşı mücadele edebilmesi için çok önemli olan C vitamini seviyesini içerir. Öte yandan bu antioksidan ve vitamin dışında, vücudumuzdaki oksidasyonu engelleyen son derece güçlü birkaç başka bileşiği daha bünyesinde barındırır. Bu nedenle, siyah turp suyunun düzenli tüketilmesi zararlı serbest radikallerden kurtulmamıza ve dolayısıyla daha genç bir cilde sahip olmanıza yardımcı olacaktır.