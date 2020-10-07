Survivor Cemal Can Canseven arkadaşı Nisa Bölükbaşı hakkında ilk kez konuştu!

Nişantaşı’nda önceki akşam Danla Bilic’in doğum gününü kutladıktan sonra kameralara yansıyan ve “Bitmeyen doğum günü kutluyoruz” diyen Cemal Can Canseven, Nisa Bölükbaşı ile ilgili soruları yanıtladı.

Nisa hakkında ilk kez konuştu

Survivor 2020 yarışmasına katılmasıyla adını geniş kitlere duyuran ve şampiyon olan Cemal Can Canseven özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Dün akşam yakın arkadaşın Danla Bilic’in doğum gününü kutlayan Cemal Can, mekan çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Nisa ile görüşüyoruz"

Survivor yarışmasında Nisa Bölükbaşı ile tanışıp çok yakın arkadaş olan Canseven'in programın ardından Nisa ile görüşmemesi olay oldu. Gazetecilerin 'Nisa Hanımla görüşmemenizi Danla Bilic mi istedi' soruna Canseven, “Her şey sosyal medyada yansıdığı gibi değil. Görüşüyoruz!” yanıtını verdi.