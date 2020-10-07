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Pınar Altuğ takipçilerinden gelen kötü yorumlara rest çekti: Edepsizliğe tahammülüm yok

Instagram hesabından yaptığı her paylaşımla eleştirilen Pınar Altuğ, bir AVM'de görüntülendi. Altuğ, konu hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Pınar Altuğ takipçilerinden gelen kötü yorumlara rest çekti: Edepsizliğe tahammülüm yok
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Yaz tatilini teknede geçiren ve İstanbul'a gelen başarılı oyuncu Pınar Altuğ, balon müzesini gezerken karşılaştığı muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakmadı. Sosyal medya üzerinden aldığı eleştirilere sert yanıtlar veren Altuğ, "Eşimle olan yaş farkı yorumları hiç umurumda değil. Gelen kötü yorumları aştık artık. Evlenirken kimseden izin istemedik ki biz. En başta ailelerimiz olumlu yaklaştı zaten, gerisi umurumda değil. Biz birbirimizi sevdik evlendik. Ama gelen edepsiz yorumlara tahammülüm yok" dedi.

Makyajsız fotoğrafına gelen yoruma dayanamadı

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından makyajsız halini paylaşan Pınar Altuğ, bir kullanıcının "Yaptırmadığı estetik yok, ne doğallığı. Her zaman mükemmel görünmek zorunda değil elbette, ama 'doğal' demeniz komik" yorumunu "Rica etsem bir de estetiklerimi yazabilir misiniz? Arada unuttuklarım vardır belki..." diyerek yanıtlamıştı.

Kaynak: Hürriyet

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