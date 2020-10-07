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Edis Görgülü 8 bölümlük dizi için 800 bin TL alacak!

'Alya' dizisinde bir ajanı canlandıracak olan şarkıcı Edis, bölüm başına 100 bin TL alacak. Ünlü şarkıcı, 8 bölümlük mini dizi için dövüş dersleri alıyor.

Edis Görgülü 8 bölümlük dizi için 800 bin TL alacak!
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Son dönemin en popüler şarkıcılarından Edis Görgülü, 8 bölümlük “Alya” dizisiyle oyunculuğa adım atıyor. Edis Görgülü'nün diziden alacağı ücret ise dudak uçuklattı.

Bölüm başına 100 bin TL

Hürriyet'ten Mehmet Üstandağ'ın haberine göre; yönetmenliğini Can Evrenol’un yaptığı Amerikan-Türk ortak yapımı bilim kurgu dizisinde bir ajanı canlandıracak olan genç şarkıcının bölüm başına 100 bin TL alacağı öğrenildi.

Hande Ataizi ve Gonca Vuslateri de yer alacak

Başrolünü Jandae Perçem ile paylaşan Edis’e, Hande Ataizi, Gonca Vuslateri ve Alper Atak da eşlik ediyor. Geçen hafta başlayan çekimler, yaklaşık 6 hafta sürecek.

Diziden sonra albüm 

Daha sonra ise Edis, müzik stüdyosuna geri dönecek ve Kasım ayında çıkacak olan single’ını tamamlayacak. Eş zamanlı olarak yeni albümü için de çalışan başarılı müzisyen, yeni şarkılarını 2021’de hayranlarıyla buluşturacak.

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