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Oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı: Emekli hayatına geçiyorum!

Ebru Şallı, eşi Uğur akkuş'la önceki akşam Yeniköy’de bir mekanda objektiflere takıldı. Bodrum’a yerleştiğini söyleyen Şallı, emekli hayatına geçeceğini söyledi

Oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı: Emekli hayatına geçiyorum!
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10 yaşındaki oğlu Pars'ı lenf kanserinden kaybeden Ebru Şallı, radikal bir karar aldı. Şallı, Bodrum'a yerleşip emeklilik hayatı yaşayacağını duyurdu. Şallı, "Çalışmayı çok seviyorum ama biraz emekli hayatına geçeceğim galiba gideceğiz geleceğiz ama orada yaşarız diye düşünüyorum" dedi.

"Çalışmak beni yaşadığım süreçte güzel oyalıyor"

Bir jean markasının koleksiyon hazırlayan Şallı, "Çalışmalar beni yaşadığım bu kötü süreçten sonra güzel oyalıyor. Esasında yine koleksiyonları mı yapıyorum çalışıyorum yani bir yandan devam ediyorum” dedi.

"Sezen'in bendeki yeri ayrı"

Şallı ayrıca Sezen Aksu'nun oğlu Pars'ın mezarının yanına iki kedi yuvası yaptırmasına yönelik olarak "Herkese gönülden teşekkür ediyorum herkes yanımda oldu. Çok kalplerinden hissettiler ben de kalbimden hissettim aramayan hiç kimse kalmadı. Cumhurbaşkanımızdan bütün siyasiler herkes bir sesimi duydu. Tabii ki Sezen'in benim için çok çok çok ayrı bir yeri var. Arıyor da her zaman destek oluyor bana” dedi.

Pars Tan adına çocuklara maske yaptırdı

Oğlu Pars ile ilgili çalışmaları olduğunu söyleyen Ebru Şallı, Pars Tan adına geçtiğimiz günlerde ihtiyaç sahibi olan çocuklara maske yaptıklarını söyledi. Şallı, “Var ama işte ancak kafamı topluyorum şekilleniyor. Geçtiğimiz günlerde ihtiyacı olan çocuklara çok ciddi maske bağışı yaptık onun gibi yapmış olduğum çok şeyler var ponçiğin bana yaptırttığı şeyler var söylemek istemiyorum” dedi.

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