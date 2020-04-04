Sabah kahvaltısı için mercimek krep tarifi! Bu lezzeti birde bu şekilde deneyin!

Sabah kahvaltı sofralarında hem yapılışı oldukça kolay hem de oldukça lezzeti damaklarda bırakan mercimek krep tarifini sizin için bir araya getirdik! İster haftasonu kahvaltılarınızda uzun ve sofralarınıza fazla çeşit yapabileceğiniz hem de hafta içi hemen kahvaltı yap çık yapanlar için kısa sürede hazırlayabileceğiniz mercimek krebi ile doyurucu bir sabah geçirebilirsiniz. İşte mercimek krebi yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler.

Malzemeler; 1 su bardağı kırmızı mercimek, 1 adet yumurta, 1 çay bardağı süt, 1 yemek kaşığı kabartma tozu, 1/4 demet maydanoz, 1 çay kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı zeytinyağı mercimek krebi yapmak için yeterli olacaktır.

Yapılış aşaması; Mercimeği bir gece önceden suya koyup ıslatın.

Islanan mercimeği blender yardımıyla hiç tane kalmayacak şekilde çekin.

Maydanozu ince bir şekilde kıyın. Blenderda pürüzsüz hale getirdiğiniz mercimeğin içine yumurta, süt, kabartma tozu ve maydanozu koyup karıştırın.

Yapışmaz bir tava seçin ve kızdırın.

Kızdırdığınız tavayı zeytinyağıyla yağlayın. Tavaya krep karışımından kepçe yardımıyla dökün. Krebin üzerinde gözenekler oluşunca diğer tarafını çevirin ve pişirme işlemine devam ettikten sonra tercihinize göre soğuk veya sıcak olarak servis edebilirsiniz.