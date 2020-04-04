search menu
search
close

Sabah kahvaltısı için mercimek krep tarifi! Bu lezzeti birde bu şekilde deneyin!

Sabah kahvatıda kolay hazırlayabileceğiniz bir lezzeti bir araya getirdik işte mercimek krebi yapmak için ihtiyacınız olan kolay tarif!

Sabah kahvaltısı için mercimek krep tarifi! Bu lezzeti birde bu şekilde deneyin!
-A A+

Sabah kahvaltı sofralarında hem yapılışı oldukça kolay hem de oldukça lezzeti damaklarda bırakan mercimek krep tarifini sizin için bir araya getirdik! İster haftasonu kahvaltılarınızda uzun ve sofralarınıza fazla çeşit yapabileceğiniz hem de hafta içi hemen kahvaltı yap çık yapanlar için kısa sürede hazırlayabileceğiniz mercimek krebi ile doyurucu bir sabah geçirebilirsiniz. İşte mercimek krebi yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler.

Malzemeler; 1 su bardağı kırmızı mercimek, 1 adet yumurta, 1 çay bardağı süt, 1 yemek kaşığı kabartma tozu, 1/4 demet maydanoz, 1 çay kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı zeytinyağı mercimek krebi yapmak için yeterli olacaktır. 

Yapılış aşaması; Mercimeği bir gece önceden suya koyup ıslatın.
Islanan mercimeği blender yardımıyla hiç tane kalmayacak şekilde çekin.
Maydanozu ince bir şekilde kıyın. Blenderda pürüzsüz hale getirdiğiniz mercimeğin içine yumurta, süt, kabartma tozu ve maydanozu koyup karıştırın.
Yapışmaz bir tava seçin ve kızdırın.

Kızdırdığınız tavayı zeytinyağıyla yağlayın. Tavaya krep karışımından kepçe yardımıyla dökün. Krebin üzerinde gözenekler oluşunca diğer tarafını çevirin ve pişirme işlemine devam ettikten sonra tercihinize göre soğuk veya sıcak olarak servis edebilirsiniz. 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Yoğun bakıma alınan Akkul'un sağlık durumu nasıl? İşte o açıklama! Yoğun bakıma alınan Akkul'un sağlık durumu nasıl? İşte o açıklama!
Magazin
Cevizi bir gece suda bekletirseniz... Cevizi bir gece suda bekletirseniz...
Organik
En Güncel Galeriler
Arkadaşlarının gazabına uğradı! Ünlü modeli rezil eden görüntüler
Arkadaşlarının gazabına uğradı! Ünlü modeli rezil eden görüntüler
Ünlü oyuncu bunları yiyerek koronovirüsten kurtuldu!Mucize gerçekleşti
Ünlü oyuncu bunları yiyerek koronovirüsten kurtuldu!Mucize gerçekleşti
Arda'nın eşi evini paylaştı! Servet değerindeki giysileri olay oldu!
Arda'nın eşi evini paylaştı! Servet değerindeki giysileri olay oldu!
Karantina Selena'ya yaramadı! Justin Bieber'ı aklından çıkaramadı!
Karantina Selena'ya yaramadı! Justin Bieber'ı aklından çıkaramadı!
Babasına bu notları yazmış!
Babasına bu notları yazmış!
Ersoy'un erkekken hamile bıraktığı kadından olay itiraflar!
Ersoy'un erkekken hamile bıraktığı kadından olay itiraflar!
Önceki Haberler
Kabızlık sorununu anında gideren 9 yöntem!
Kabızlık sorununu anında gideren 9 yöntem!
Enfes kıvamıyla: Keşkül tatlısı tarifi
Enfes kıvamıyla: Keşkül tatlısı tarifi
Böyle lezzet görülmedi: Kızarmış mercimek köftesi
Böyle lezzet görülmedi: Kızarmış mercimek köftesi
Dudaklarınızın daha dolgun görünmesini istiyorsanız...
Dudaklarınızın daha dolgun görünmesini istiyorsanız...
Murat Boz'dan dikkat çeken koronavirüs mesajı!
Murat Boz'dan dikkat çeken koronavirüs mesajı!
Her gün yorgun uyanmanızın sebebi bu olabilir!
Her gün yorgun uyanmanızın sebebi bu olabilir!
İşte nefes darlığını gidermede en etkili bitki!
İşte nefes darlığını gidermede en etkili bitki!
Haluk Levent'in yeni imajı sosyal medyayı salladı!
Haluk Levent'in yeni imajı sosyal medyayı salladı!
Yorumlar