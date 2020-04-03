Kabızlığa ne iyi gelir ballı limonlu çay etkili bir çözüm!

Dünyada yaygın olarak görülen bir sorun olan kabızlık, hayat kalitesini oldukça düşürmektedir. Can sıkıcı bir durum olan ve ağrılara yol açan kabızlığın ana nedeni lifli gıdalardan yetersiz beslenmektir. Ayrıca uzun süre hareketsiz kalmak ve yeteri kadar su tüketmemek de kabızlığa sebep oluyor. Siz de bu sorundan muzdaripseniz kabızlıktan kurtulmanın yollarını arıyorsanız aşağıdaki tavsiyelere mutlaka göz atın!

Bol su içmek şart

Sert, kuru dışkı kabızlığın en yaygın nedeni. Yeterince su içmek vücudu düzgün bir şekilde nemlendirerek dışkının geçmesini kolaylaştırır. Armut ve elma suları sizi rahatlatacak hafif doğal müshillerdir. Bu süreçte diüretik oldukları için kafeinli içeceklerden ve gazlı içeceklerden kaçının. Çünkü bu içecekler vücudunuzu nemlendirmek yerine daha fazla sıvı kaybetmenize neden olurlar.

Ballı-limonlu çay

Suya bal ve limon ekleyerek bir çay yapın. Bal da bir müshildir ve ayrıca limonun çaya kattığı ekşiliği azaltır. Limon da sindirim sistemi için doğal bir uyarıcı görevi görür ve toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olur.

Lifli gıdalarla beslenin

Lifli gıdalar doğal müshil görevi görür. Dışkınızın daha fazla su tutmasına yardımcı olarak dışkılamayı kolaylaştırırlar. Lif bakımından zengin gıda kaynakları arasında Brüksel lahanası, elma, incir, kepekli tahıl ve siyah fasulye bulunur.

Kabak, susam, ayçiçeği veya keten tohumu gibi tohumlar ve fındıklar da iyi lif kaynaklarıdır. Ancak şu uyarıyı yapmakta fayda var: Kanama bozukluğu, bağırsak tıkanıklığı veya yüksek tansiyon gibi problemleriniz varsa keten tohumu tüketmeyin! Hamile ve emziren anneler de bundan kaçınmalı.

Yoğurt yiyin, diğer süt ürünlerinden uzak durun

Kabızlık çekiyorsanız süt ürünlerinden uzak durmanız tavsiye edilir ancak yoğurt bunlar arasında istisnadır. Yoğurt, bifidobacterium longum veya bifidobacterium animalis gibi probiyotikler içerir. Yapılan çalışmalar, bu probiyotiklerin dışkılamanın daha sık ve daha ağrısız olmasına yardımcı olduğunu göstermiştir.

Kuru erik

Kuru erik, lif açısından zengindir ve aynı zamanda kabızlığı doğal olarak hafifleten dışkı gevşetici bir şeker olan sorbitol içerir. 100 gram kuru erik 14.7 gram sorbitol içerir. Bununla birlikte birçok insan gibi eğer kuru eriğin tadını sevmiyorsanız suyunu da içebilirsiniz. Meyve suyu meyveden daha az lif içermesine rağmen yine de etki sağlar. Kuru eriklerin etki göstermeye başlaması biraz zaman alabilir. Bu yüzden 1 saat ya da 2 saat bekleyin.

Hacim artırıcı maddeler tüketin

Keten tohumu, çemen otu ve psyllium gibi bitkilerin müshil etkisi vardır ve dışkıyı yumuşatır. Kabızlık çekiyorsanız onları yiyin ve bol su için. Ayrıca çay formlarını da deneyebilirsiniz.

Sırtınız dik şekilde tuvalette oturmayın

Bu duruş sebebiyle puborektalis kası çekilir. Kalın bağırsağın tam ucunda bulunan bu kas dik oturulduğunda gerildiği için dışkı çıkışı zorlaşır. Doğru oturma biçimi, omurganız uyluklarınıza göre yaklaşık 35 derece açı yapacak şekilde öne eğilmektir.