search menu
search
close

Bergüzar Korel, eşi Halit Ergenç'in dizisindeki bir sahneye isyan etti bıktım sizden!

Eşi Halit Ergenç'in başrolde olduğu Babil'den bir sahne paylaşan Bergüzar Korel, Instagram hesabından "Valla izlemeyeceğim bıktım sizden" notunu yazdı.

Bergüzar Korel, eşi Halit Ergenç'in dizisindeki bir sahneye isyan etti bıktım sizden!
-A A+

Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Babil dizisinin dün akşam yeni bölümü yayınlandı. Dizide Halit Ergenç'in canlandırdığı İrfan, kendisini kahreden gerçeği öğrendi. İrfan, uğruna ölümü bile göze aldığı oğlunun kendisinin değil Egemen'in oğlu olduğu gerçeğiyle yüzleşti.

Bu sahnede herkes gibi çok duygulanan Bergüzar Korel ise Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Ya bize bunu yapamazsın! Valla izlemeyeceğim bıktım sizden ya" açıklamasını yazdı. Korel paylaşımına hem dizinin hem de eşinin Instagram hesabını etiketledi.

Oğlunun en yakın arkadaşından olduğunu öğrendi

Babil son bölümde, Süleyman ile iş birliği yapan Egemen, en yakın arkadaşı İrfan'ı kurduğu tuzakla cezaevine yolladı. Egemen, İrfan'ın karşısına çıkarak Deniz'in kendi oğlu olduğunu açıkladı. Daha sonra ise bir polisin telefonunu zorla alarak Eda'yı arayan İrfan, boşandığı eşinin Deniz hakkında söyledikleriyle yıkıldı. Ahmet Kaya'nın 'Siz benim nasıl yandığımı nerden bileceksiniz' şarkısı eşliğindeki sahne, izleyenleri etkiledi.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Zeynep Alkan'dan makyajsız fotoğraflarını unutturacak bikinili poz! Zeynep Alkan'dan makyajsız fotoğraflarını unutturacak bikinili poz!
Magazin
Yıldız Tilbe asker tıraşı olan saçlarıyla sosyal medyayı salladı! Yıldız Tilbe asker tıraşı olan saçlarıyla sosyal medyayı salladı!
Magazin
En Güncel Galeriler
Bu mutluluklar mazide kaldı! İşte geçmişte sevgili olan ünlüler...
Bu mutluluklar mazide kaldı! İşte geçmişte sevgili olan ünlüler...
Bu Tarz Benim'in şampiyon ikizlerinin şoke eden değişimi!
Bu Tarz Benim'in şampiyon ikizlerinin şoke eden değişimi!
Fahriye, gömleğinde unuttuğu etiketle takipçilerinin diline düştü!
Fahriye, gömleğinde unuttuğu etiketle takipçilerinin diline düştü!
Aşk ona yaradı! 8 kilo veren Hadise'ye beğeni yağdı!
Aşk ona yaradı! 8 kilo veren Hadise'ye beğeni yağdı!
Şarkıcı Güllü'nün inanılmaz değişimi! Görenler tanıyamıyor!
Şarkıcı Güllü'nün inanılmaz değişimi! Görenler tanıyamıyor!
Masterchef'in sivri dilli yarışmacısı, eski haliyle herkesi şoke etti!
Masterchef'in sivri dilli yarışmacısı, eski haliyle herkesi şoke etti!
Önceki Haberler
Erkekler yatakta bunları duymak istiyor!
Erkekler yatakta bunları duymak istiyor!
Herkesin bayılacağı tarif: çikolatalı krem brüle!
Herkesin bayılacağı tarif: çikolatalı krem brüle!
Hafif mi hafif: Maş fasülyesi salatası
Hafif mi hafif: Maş fasülyesi salatası
Haber spikeri Ece Üner'i makyajsız görenler tanıyamadı!
Haber spikeri Ece Üner'i makyajsız görenler tanıyamadı!
Vajinayı korumak için bu alışkanlıktan uzak durun!
Vajinayı korumak için bu alışkanlıktan uzak durun!
Merve yine çok cesur! Göğüs dekolteli mini elbisesiyle görüntü verdi!
Merve yine çok cesur! Göğüs dekolteli mini elbisesiyle görüntü verdi!
Emre Aşık'ın eşinden bomba itiraf: Arabada bana tecavüz etmeye çalıştı
Emre Aşık'ın eşinden bomba itiraf: Arabada bana tecavüz etmeye çalıştı
Berna Laçin'den Fahrettin Koca'ya kafa karıştıran gebelik sorusu!
Berna Laçin'den Fahrettin Koca'ya kafa karıştıran gebelik sorusu!
Yorumlar