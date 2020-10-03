search menu
search
close

Merve Boluğur, derin göğüs dekolteli mini elbisesiyle görüntülendi

Cesur pozlarıyla sık sık gündem olan Merve Boluğur, bir erkek arkadaşıyla görüntülendi. Ünlü oyuncu, derin göğüs dekolteli mini elbisesiyle dikkat çekti.

Merve Boluğur, derin göğüs dekolteli mini elbisesiyle görüntülendi
-A A+

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimlerin başında gelen Merve Boluğur, iddialı pozları ve dikkat çeken açıklamalarıyla gündem olmayı başarıyor. Boluğur, önceki gün de Bebek'te bir erkek arkadaşıyla objektiflere yakalandı.

Erkek arkadaşıyla görüntülendi

Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre; yarım saat kaldıkları mekandan ayrılırken garsondan hesabı isteyen ve cüzdanından kredi kartını çıkaran Boluğur’a arkadaşı engel oldu. Arkadaşı hesabı öderken masadan kalkan oyuncu, muhabirlerin hiçbir sorusuna yanıt vermedi. İkili aynı motosiklete binerek uzaklaştı.

Yine maske takmadı

Boluğur'un motosiklete binerken siyah dekolteli bir elbise ve terlik giymeyi tercih etti. Güzel oyuncunun maskesiz olması ise gözden kaçmadı. 

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Haber spikeri Ece Üner'i makyajsız görenler tanıyamadı! Haber spikeri Ece Üner'i makyajsız görenler tanıyamadı!
Magazin
Vajinayı korumak için bu alışkanlıktan uzak durun! Vajinayı korumak için bu alışkanlıktan uzak durun!
Kadın
En Güncel Galeriler
Bu Tarz Benim'in şampiyon ikizlerinin şoke eden değişimi!
Bu Tarz Benim'in şampiyon ikizlerinin şoke eden değişimi!
Fahriye, gömleğinde unuttuğu etiketle takipçilerinin diline düştü!
Fahriye, gömleğinde unuttuğu etiketle takipçilerinin diline düştü!
Aşk ona yaradı! 8 kilo veren Hadise'ye beğeni yağdı!
Aşk ona yaradı! 8 kilo veren Hadise'ye beğeni yağdı!
Şarkıcı Güllü'nün inanılmaz değişimi! Görenler tanıyamıyor!
Şarkıcı Güllü'nün inanılmaz değişimi! Görenler tanıyamıyor!
Masterchef'in sivri dilli yarışmacısı, eski haliyle herkesi şoke etti!
Masterchef'in sivri dilli yarışmacısı, eski haliyle herkesi şoke etti!
Estetikle bambaşka biri oldu! Zara'yı görenler tanıyamıyor!
Estetikle bambaşka biri oldu! Zara'yı görenler tanıyamıyor!
Önceki Haberler
Emre Aşık'ın eşinden bomba itiraf: Arabada bana tecavüz etmeye çalıştı
Emre Aşık'ın eşinden bomba itiraf: Arabada bana tecavüz etmeye çalıştı
Berna Laçin'den Fahrettin Koca'ya kafa karıştıran gebelik sorusu!
Berna Laçin'den Fahrettin Koca'ya kafa karıştıran gebelik sorusu!
Şeker bağımlılığından kurtaran altın değerinde tavsiyeler!
Şeker bağımlılığından kurtaran altın değerinde tavsiyeler!
Pınar Altuğ makyajsız fotoğrafına gelen olumsuz yorumu affetmedi!
Pınar Altuğ makyajsız fotoğrafına gelen olumsuz yorumu affetmedi!
Bu kahvaltı tarifleri ile hafta sonunuz renklenecek!
Bu kahvaltı tarifleri ile hafta sonunuz renklenecek!
Saç problemlerinin şifası burada saklı!
Saç problemlerinin şifası burada saklı!
Kat kat lezzet: Muzlu kolay pasta
Kat kat lezzet: Muzlu kolay pasta
Büyüleyici lezzet: Tavuk şiş
Büyüleyici lezzet: Tavuk şiş
Yorumlar