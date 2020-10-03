Merve Boluğur, derin göğüs dekolteli mini elbisesiyle görüntülendi

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimlerin başında gelen Merve Boluğur, iddialı pozları ve dikkat çeken açıklamalarıyla gündem olmayı başarıyor. Boluğur, önceki gün de Bebek'te bir erkek arkadaşıyla objektiflere yakalandı.

Erkek arkadaşıyla görüntülendi

Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre; yarım saat kaldıkları mekandan ayrılırken garsondan hesabı isteyen ve cüzdanından kredi kartını çıkaran Boluğur’a arkadaşı engel oldu. Arkadaşı hesabı öderken masadan kalkan oyuncu, muhabirlerin hiçbir sorusuna yanıt vermedi. İkili aynı motosiklete binerek uzaklaştı.

Yine maske takmadı

Boluğur'un motosiklete binerken siyah dekolteli bir elbise ve terlik giymeyi tercih etti. Güzel oyuncunun maskesiz olması ise gözden kaçmadı.