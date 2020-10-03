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Ece Üner arkadaş kurbanı oldu makyajsız halini görenler tanıyamadı!

Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı geçtiğimiz gün Show Ana Haber Bülteni spikeri Ece Üner'le fotoğrafını paylaştı. Üner'i makyajsız görenler tanıyamadı.

Ece Üner arkadaş kurbanı oldu makyajsız halini görenler tanıyamadı!
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Geçtiğimiz haftalarda iki çocuğunun babası Mustafa Can Keser ile evliliğini bitiren Damla Ersubaşı, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Ersubaşı, son olarak Show Ana Haber'de gündeme dair yaptığı yorumlarla günlerce konuşulan Ece Üner ile buluştu. Ekranda her daim makyajlı görünmeye alışkın olan Üner'i makyajsız ve salaş kıyafetiyle görenler tanımakta zorlandı.

Makyajsız halini görenler tanıyamadı

Ece Üner'i makyajsız tanıyamayan sosyal medya kullanıcıları "Bu Ece Üner mi?" "Haberde bambaşka biriydi tanıyamadım" ve "Ne kadar da yaşlı görünüyor" minvalinde yorumlar yapıldı.

İşte Ece Üner'in makyajsız hali:

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Kat kat lezzet: Muzlu kolay pasta Kat kat lezzet: Muzlu kolay pasta
Tatlı
Büyüleyici lezzet: Tavuk şiş Büyüleyici lezzet: Tavuk şiş
Yemek
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