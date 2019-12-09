Çikolatalı krem brüle nasıl yapılır tadına doyulmaz!

Tatlı krizinize çözüm olacak bir tarifle karşınızdayız. Yoğun bitter çikolatasıyla, tadıyla ve kıvamıyla sizi mest edecek bir tarif çikolatalı krem brüle. Üstelik yapımı çok basit. Kolaylıkla hazırlayabileceğiniz ister misafirleriniz ister ailenizle keyfine varabileceğiniz enfes bir tat! İşte lezzetiyle büyüleyen krem brüle tarifi!

Malzemeler

Yarım su bardağı süt

2 kutu krema

1 paket bitter çikolata

5 adet yumurta sarısı

Yarım su bardağı toz şeker

1 paket vanilya

Üzeri için

Toz şeker

Nasıl yapılır?

Tenceremizde süt ve kremayı kaynama noktasına gelene kadar ısıtalım. Tencereyi ocaktan alalım ve içine elimizle iri parçalara ayırdığımız bitter çikolatayı katalım. Karıştırarak erimesini sağlayalım ve ılınmaya bırakalım. Ayrı bir kapta yumurta sarıları, toz şeker ve vanilyayı, toz şeker eriyene kadar karıştırıp, ılınan kremalı karışıma yavaşça katalım. Bir taraftan da karıştırmaya devam edelim. Hazırladığımız krem brüleyi 2 kaseye paylaştıralım ve sıcak su dolu fırın tepsisine koyalım. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 25 dakika pişirelim ve fırından alıp oda sıcaklığına gelene kadar bekletelim. Daha sonra buzdolabına koyup iyice soğuması için en az 2 saat bekletelim. Dolaptan alıp üzerine bolca tozşeker serpip ve önceden ısıtılmış 175 derece fırının ızgarasına koyalım. Toz şeker eriyip karamelize olana kadar bekletelim. Toz şeker katılaştıktan sonra servis yapalım. Krem brülenizi kar taneli şekerli ya da yılbaşı temalı süslü kurabiyelerinizle servis edebilirsiniz.