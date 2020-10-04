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Ali Kırca öldü mü meslektaşları söylentileri yalanladı!

Usta televizyoncu Ali Kırca'nın kalp krizinden öldüğü iddia edildi. Twitter'da yayılan söylenti üzerine Ali Kırca'ya ulaşan meslektaşları iddiaları yalanladı.

Ali Kırca öldü mü meslektaşları söylentileri yalanladı!
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Uzun süredir ekranlardan uzak olan televizyon haberciliğinin önemli isimlerinden Ali Kırca'nın hayatını kaybettiği söylentileri ortaya atıldı. Ölüm sebebinin ise kalp krizi olduğu belirtildi.

Sosyal medyada ve internette hızla yayılan haber üzerine "Ali Kırca öldü mü?" sorusunun cevabı aranmaya başlandı. Twitter'da Ali Kırca'nın en çok konuşulanlar arasına girmesi sonrası meslektaşları bu iddiayı yalanladı.

"Ali Kırca ile konuştum, 4 aylık torununu sevmekle meşgul"

Gazeteci Özlem Gürses ile Gürkan Hacır sosyal medya hesaplarından çirkin iddiayı yalanlayan paylaşımlarda bulundu. Kırca ile konuştuğunu belirten Gürses "Ali Kırca ile az önce konuştum. 4 aylık torununu sevmekle meşgul... "bugün de ölmedim" dedi. :) çok şükür hayatta... bu vesile ile beni mesleğe başlatan ve çok sevdiğim Ali beyin de sesini duymuş oldum." dedi.

Gürkan Hacı ise "Usta Televizyoncu Ali Kırca'nın öldüğüne ilişkin haberler doğru değil." ifadesini kullandı.

Ali Kırca kimdir?

Aslen soyadını aldığı Sultandağı'na bağlı Kırca köyü kökenli olan Ali Kırca 1949 yılının Ocak ayında o dönemin etkin yerleşim yerlerinden biri olan Akşehir'de doğdu. 1963 yılında İstanbul'a geldi ve Deniz Harp Okulu'ndan mezun oldu. Bir süre İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Hukuk Fakültesi'nde okudu. Daha 17'li yaşlarda medyaya ilgi duymaya başlayan Kırca, 1974 yılında TRT'de muhabir olarak mesleğe başladı.

TRT'de çeşitli görevlerde çalıştıktan sonra TRT Haber Dairesi Başkanlığı'na yükseldi. "Yurttan-Dünyadan" ve "32. Gün" programlarını hazırlayıp, "Açık Oturum" programını yöneten Kırca, önde gelen liderlerle yaptığı röportajlar sayesinde kariyerinde ilerlemeler sağladı.

Bir dönem TRT Washington temsilcisi olarak da çalışan Kırca, daha sonra 32. Gün ekibiyle birlikte yeni yayın hayatına başlamış olan Show TV'ye geçti. 42 yaşında "Kırkıncı Paralel" programını Washington ve New York'ta hazırlayıp, sundu. 1993 yılında Türkiye'ye döndü ve ATV Haber Dairesi Başkanı oldu. 31 Ocak 1994'de Türkiye'nin ilk anchorman'i olarak ATV Ana Haber Bülteni'ni sunmaya başladı. Hemen arkasından 10 Şubat 1994'te yayına giren "Siyaset Meydanı" programını sunmaya başladı.

2001 ekonomik krizinin yaşandığı günlerde ATV ile anlaşamayarak Star televizyonuna geçti. Bir çok polemiğe neden olan Star'dan ayrılışı gecikmedi. 2002 yılında NTV ile anlaştı. Aynı yıl "Habersiz Türküler" adlı bir albüm çıkardı. Barış Manço'ya olan hayranlığı ile de bilinen ünlü anchorman, Sony Müzik'in çıkarttığı "Yüreğimdeki Barış Şarkıları" adlı albümde "Güle güle oğlum" isimli parçayı seslendirdi.

NTV'den de ayrılması gecikmedi. Tekrar ATV'de sunucu olarak göreve başlayan Ali Kırca, aynı zamanda Sabah Gazetesi'nde de köşe yazarlığına getirildi. "Altanlar Meydanda", "Futbol Hayattır", "Hazan Mevsiminde Aşk", "Sedir Ağacının Kokusu", "Şimdi İyi Haberleri Veriyoruz", "Susurluk Çarkı", "Barış Manço'ya Özlem", "700. yılında Osmanlı" adlarıyla 8 adet kitabı yayınlandı.

2 yıl boyunca Anadolu Üniversitesi'nde TV Haberciliği dersi verdi. Bahçeşehir Üniversitesi'nde öğretim görevliliği yapmaya başlayan Kırca, ("Golden Rose" ödülü başta olmak üzere) yaptığı programlarla birçok uluslararası ödül de kazanmıştır. Candaş ve Ozan adlarında iki oğlu vardır. ATV'nin Çalık Grubu'na satılması üzerine, kanalla yollarını ayırarak ekibiyle birlikte Show TV'ye transfer oldu.

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