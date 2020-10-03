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Maş fasülye salatası nasıl yapılır hafif ve lezzetli!

Haşlanmış maş fasülyesiyle enfes bir salata yapmaya ne dersiniz? Yemeklerin yancısı olacak leziz mi leziz maş fasülye salatası tarifi içeriğimizde!

Maş fasülye salatası nasıl yapılır hafif ve lezzetli!
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Et ya da tavuk yemeğinin yanına her zaman aynı türde bir salata yapmak istemiyorsanız maş fasülye salatasını denemelisiniz. Önce maş fasulyelerini haşlıyoruz ve kendine has tadın temsilcisi nar tanelerini kullanıyoruz. Dereotuyla son dokunuşu yapıyoruz ve işte hazır! İster öğün olarak ister yemeğin yanına salata olarak tercih edebileceğiniz bir tarif. Şimdiden afiyet olsun...

Maş fasülye salatası malzemeleri:

1 su bardağı maş fasulyesi(bir gece önceden ıslatılmış)
2 yemek kaşığı nar
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı nar ekşisi
1 tatlı kaşığı tuz
1/2 adet limonun suyu
1/2 demet dereotu

Hazırlanışı:

Maş fasulyesini bir gece önceden ıslatın. Islattığınız fasulyeleri 10-15 dakika haşlayın. Dereotunu ince ince kıyın. Haşlanan fasulyeleri soğutun. Cam bir kasede maş fasulyesi ve nar tanelerini karıştırın. Başka bir kasede nar ekşisi, zeytinyağı, tuz ve limon suyunu karıştırın. Hazırladığınız sosu maş fasulyesiyle karıştırın. En son ince kıyılmış dereotunu ekleyin ve salatanız hazır! İşte bu kadar, afiyet olsun!

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