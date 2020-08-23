25 kilo veren Buse Terim Bahçekapılı'dan öncesi-sonrası paylaşımı!

Buse Terim Bahçekapılı Eylül 2019’da diyete girmiş, 83’ten 58’e düşmüştü. Buse, dün hem eski hem de en yeni halini Instagram’da paylaşıp altına şu notu düştü:

“Kendime sağlıklı beslenmeyi ve daha iyi yaşamayı öğrettiğim için teşekkür ediyorum.”

Aralıklı oruç diyeti uyguladı

Mide ameliyatı geçirdiği söylenen Buse Terim Bahçekapılı konu hakkında şu açıklamayı yapmıştı: “Sağlıksız yaşadığımı fark ettiğim noktada karar verdim, özüme dönmek istedim. Midemi küçülttürdüğümü iddia edenler oldu. Gülüyorum sadece. Korkarım zaten."

"İki öğün beslendim"

İki çocuk annesi Terim, "Benim uyguladığım sistem aralıklı oruç. Bu sisteme ben eylül sonu başladım, iki öğün beslendim. Aralarda tabii ki ara öğün yaptım ama ana öğün olarak bir kahvaltı öğünü bir öğlen ve akşamı birleştirdiğim son öğünü yiyordum" diye konuştu.

Eşinden romantik kutlama

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in kızı Buse Bahçekapılı doğum günü kutlamasını kızları Nil, Naz ve 2014’te evlendiği Volkan Bahçekapılı ile Bodrum’da yaptı. Volkan, 30 yaşına basan Buse için şunları söyledi; “Aşkım, hayat arkadaşım, dert ortağım, ilk göz ağrım, gençliğim, dualarımın sebebi. Diğer yarım seni çok seviyorum.”