Kakaonun faydaları neler depresyon ve stresten kurtarıyor!

Çikolatanın ham maddesi olan kakao tropik iklimlerde yetişen kakao ağaçlarından elde ediliyor. Kakao, yüksek oranda magnezyum içermesi nedeniyle binlerce yıldır şifasından faydalanılıyor. Bu besin, vücutta mutluluk hormonu olarak bilinen endorfin hormonunun salgılanmasına yardımcı olur. Böylelikle kronik depresyon ve stres gibi şikayetleri ortadan kaldırır. Kakaonun daha önce duymadığınız yararlarını içeriğimizde bulabilirsiniz.

Kronik yorgunluğu giderir

Modern yaşamın getirdiği kronik yorgunluğu tedavi etmede de kakao birebirdir. Bitter çikolata saf çikolatadan elde edildiği için yorgunluğu gidermek için tüketilebilir.

Doğal antidepresan

Yapılan araştırmalara göre kakao ruhsal hastalıklar olan depresyon ve stresi azaltıyor. Vücuttaki mutluluk hormonunu artıran maddeye ek takviye yapan kakao güçlü bir antidepresan etki gösteriyor.

Kanserle mücadele eder

Kakaonun içinde bulunan antioksidanlar kanserle mücadelede en önemli etkiyi oynarken, kakao; yeşil çaya oranla üç kat daha fazla antioksidan madde içeriyor. Böylelikle kanser oluşumunun önüne geçiyor.

Damar sağlığı

Kakao, fazla miktarda bakır içeriyor. Bakır, vücudun demiri absorbe etmesine yardımcı oluyor. Bu da cilde, damarlara ve dokulara oldukça fayda sağlıyor. Ayrıca vücutta yer alan iç organ kaslarını gevşeterek damar tıkanıklıklarını engeller, bronşları genişletir.

Cilt sağlığı

Yağı sayesinde güneşin zararlı ışınlarının engellenmesi amacıyla cilde sürülerek güneş yağı olarak kullanılabilir. Ayrıca, yumuşatıcı özelliğiyle cilt çatlaklarına pamukla sürülerek faydalanılır.