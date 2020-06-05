search menu
search
close

Kakaonun faydaları neler depresyon ve stresten kurtarıyor!

Mutluluk hormonlarının salgılanmasını sağlayan kakao, depresyon ve stresten kurtulmak isteyenler için doğal çözüm oluyor. İşte kakaonun bilinmeyen faydaları...

Kakaonun faydaları neler depresyon ve stresten kurtarıyor!
-A A+

Çikolatanın ham maddesi olan kakao tropik iklimlerde yetişen kakao ağaçlarından elde ediliyor. Kakao, yüksek oranda magnezyum içermesi nedeniyle binlerce yıldır şifasından faydalanılıyor. Bu besin, vücutta mutluluk hormonu olarak bilinen endorfin hormonunun salgılanmasına yardımcı olur. Böylelikle kronik depresyon ve stres gibi şikayetleri ortadan kaldırır. Kakaonun daha önce duymadığınız yararlarını içeriğimizde bulabilirsiniz.

Kronik yorgunluğu giderir

Modern yaşamın getirdiği kronik yorgunluğu tedavi etmede de kakao birebirdir. Bitter çikolata saf çikolatadan elde edildiği için yorgunluğu gidermek için tüketilebilir. 

Doğal antidepresan

Yapılan araştırmalara göre kakao ruhsal hastalıklar olan depresyon ve stresi azaltıyor. Vücuttaki mutluluk hormonunu artıran maddeye ek takviye yapan kakao güçlü bir antidepresan etki gösteriyor.

Kanserle mücadele eder

Kakaonun içinde bulunan antioksidanlar kanserle mücadelede en önemli etkiyi oynarken, kakao; yeşil çaya oranla üç kat daha fazla antioksidan madde içeriyor. Böylelikle kanser oluşumunun önüne geçiyor.

Damar sağlığı

Kakao, fazla miktarda bakır içeriyor. Bakır, vücudun demiri absorbe etmesine yardımcı oluyor. Bu da cilde, damarlara ve dokulara oldukça fayda sağlıyor. Ayrıca vücutta yer alan iç organ kaslarını gevşeterek damar tıkanıklıklarını engeller, bronşları genişletir.

Cilt sağlığı

Yağı sayesinde güneşin zararlı ışınlarının engellenmesi amacıyla cilde sürülerek güneş yağı olarak kullanılabilir. Ayrıca, yumuşatıcı özelliğiyle cilt çatlaklarına pamukla sürülerek faydalanılır.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Sosyetik güzel, bikinili pozuyla yürek hoplattı! Sosyetik güzel, bikinili pozuyla yürek hoplattı!
Magazin
Yaz sezonunu terasında açan 45'lik Linet'ten olay bikinili poz! Yaz sezonunu terasında açan 45'lik Linet'ten olay bikinili poz!
Magazin
En Güncel Galeriler
Uzun ilişkide yaşanan en yaygın 5 sorun!
Uzun ilişkide yaşanan en yaygın 5 sorun!
Sharon Stone'dan bomba itiraf: İnternette tanımadığım erkeklerle...
Sharon Stone'dan bomba itiraf: İnternette tanımadığım erkeklerle...
Ölüm anında vücutta ne olur?
Ölüm anında vücutta ne olur?
Berkay Ateş'ten yıllar sonra gelen itiraf: Tarkan'ın korumasıydım!
Berkay Ateş'ten yıllar sonra gelen itiraf: Tarkan'ın korumasıydım!
Ünlüler de 'home office' sistemine geçti! İşler eve taşındı!
Ünlüler de 'home office' sistemine geçti! İşler eve taşındı!
Dünyanın en büyük vajinası için ameliyat oldu! Az kalsın ölüyordu!
Dünyanın en büyük vajinası için ameliyat oldu! Az kalsın ölüyordu!
Önceki Haberler
Cüneyt Arkın'dan bomba itiraf: Gözlerine bakma ölürsün dediler!
Cüneyt Arkın'dan bomba itiraf: Gözlerine bakma ölürsün dediler!
Yüz inceltmek için 7 muhteşem hareket
Yüz inceltmek için 7 muhteşem hareket
51 yaşındaki oyuncu çıplak pozunu satışa çıkardı!
51 yaşındaki oyuncu çıplak pozunu satışa çıkardı!
Şekere alerjiniz olup olmadığınızı anlamak için...
Şekere alerjiniz olup olmadığınızı anlamak için...
Ertuğrul Gazi'nin yaşlılığını Yeşilçam'ın efsane ismi canlandıracak!
Ertuğrul Gazi'nin yaşlılığını Yeşilçam'ın efsane ismi canlandıracak!
Uzun ilişkinin sırrını anlattı! İşte bomba detay
Uzun ilişkinin sırrını anlattı! İşte bomba detay
Sıcak sabahların keyfi: Kahvaltı ekmeği tarifi
Sıcak sabahların keyfi: Kahvaltı ekmeği tarifi
51 yaşındaki yıldız oyuncu, çıplak pozunu satışa çıkardı!
51 yaşındaki yıldız oyuncu, çıplak pozunu satışa çıkardı!
Yorumlar