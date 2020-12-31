Sırtta çıkan sivilce nasıl geçer naylon ve polyester kıyafetler neden olabiliyor!

Sırtta oluşan sivilceler can sıkıcı bir sorun olmasının yanında ağrı verici bile olabilir. Vücudun fazla yağ ürettiği dönemlerde sıklıkla oluşabilen sırtta oluşan sivilceler nadir de olsa bazı hastalıkların da habercisi olabiliyor. İşte sırtta oluşan sivilcelerin nedenleri ve çözüm yolları...

Sırt bölgesinde çıkan sivilcelerin nedenleri

Adet dönemi

-Adet dönemlerinde veya hormonel sorunları olan kişilerde sırt bölgesinde sivilde çıkabilmektedir. Özellikle bir çok kadının adet dönemi yaklaşınca veya adet döneminde sırt bölgesinde sivilce oluşumu görülmektedir. Ancak bu tamamen hormonel değişikliği ile alakalıdır.

Genetik faktörler

-Aileden kaynaklanabilir. Peki bu nasıl olur? Eğerki ailenizde de bu tarz şikayetler varsa bu sizde de görülme ihtimalinin yatkınlıkla alası olabilir. Eğerki ailenizde de aynı şikayetler yüksekse bu sizde de görülme ihtimalinin yüksek olduğunun habercisi olabilir.

Naylon ve polyester giysiler

-Günlük hayatınızda giyindiğini kıyafetlerle alakalı olabilir. Sürekli olaral giyindiğiniz kıyafetler naylon, polyester kumaşlardan üretilmişse sırıtınızda sivilce çıkmasına neden olabilir. Aynı şekilde sivilce oluşumuna zemin hazırlayan nedenlerden biri de sürekli olarak dar kıyafet giyinmek de olabilir. Üzerinize yapışan dar kıyafetler çabuk telemenize neden olarak sivilce oluşumuna neden olabilir. İşte bu yüzden vücudunuza uygun çok yapışmayan kıyafetleri seçmeye özen göstermeniz gerekmekedir.

Sırtta çıkan sivilceleri gidermek için...

- Sivilceyi tetikleyen en önemli etkenlerden biri de strestir. Sizi günlük hayatınızda zora sokan ve stresli olmanıza neden olan unsurları hayatınızdan bir an önce çıkarmaya çalışarak stresi azaltacak çözümler üretin.

- Sivilce oluşumundan uzaklaşmak için yağlı ve şekerli yiyeceklerden uzak durun! Sivilce oluşumunu önlemek için sağlıklı beslenerek meyve sebze gibi besinleri tüketmeyi alışkanlık haline getirin.

- Gece uyumadan önce mutlaka sırtınıza sivilce kurutucu kremler sürün ve güç içerisinde cildinizi yıkamayı ihmal etmeyin. Tıkalı gözeneklerinizi açmak için haftada bir kere mutlaka sırtınıza peeling yapın.