search menu
search
close

Sırtta çıkan sivilce nasıl geçer naylon ve polyester kıyafetler neden olabiliyor!

Sivilceler yalnızca yüzde değil sırt, omuz ve göğüste de görülebiliyor. Peki sırt bölgesinde sivilce neden çıkar? Nasıl tedavi edilir? İşte soruların yanıtları!

Sırtta çıkan sivilce nasıl geçer naylon ve polyester kıyafetler neden olabiliyor!
-A A+

Sırtta oluşan sivilceler can sıkıcı bir sorun olmasının yanında ağrı verici bile olabilir. Vücudun fazla yağ ürettiği dönemlerde sıklıkla oluşabilen sırtta oluşan sivilceler nadir de olsa bazı hastalıkların da habercisi olabiliyor. İşte sırtta oluşan sivilcelerin nedenleri ve çözüm yolları...

Sırt bölgesinde çıkan sivilcelerin nedenleri

Adet dönemi

-Adet dönemlerinde veya hormonel sorunları olan kişilerde sırt bölgesinde sivilde çıkabilmektedir. Özellikle bir çok kadının adet dönemi yaklaşınca veya adet döneminde sırt bölgesinde sivilce oluşumu görülmektedir. Ancak bu tamamen hormonel değişikliği ile alakalıdır.

Genetik faktörler

-Aileden kaynaklanabilir. Peki bu nasıl olur? Eğerki ailenizde de bu tarz şikayetler varsa bu sizde de görülme ihtimalinin yatkınlıkla alası olabilir. Eğerki ailenizde de aynı şikayetler yüksekse bu sizde de görülme ihtimalinin yüksek olduğunun habercisi olabilir. 

Naylon ve polyester giysiler

-Günlük hayatınızda giyindiğini kıyafetlerle alakalı olabilir. Sürekli olaral giyindiğiniz kıyafetler naylon, polyester kumaşlardan üretilmişse sırıtınızda sivilce çıkmasına neden olabilir. Aynı şekilde sivilce oluşumuna zemin hazırlayan nedenlerden biri de sürekli olarak dar kıyafet giyinmek de olabilir. Üzerinize yapışan dar kıyafetler çabuk telemenize neden olarak sivilce oluşumuna neden olabilir. İşte bu yüzden vücudunuza uygun çok yapışmayan kıyafetleri seçmeye özen göstermeniz gerekmekedir.

Sırtta çıkan sivilceleri gidermek için...

- Sivilceyi tetikleyen en önemli etkenlerden biri de strestir. Sizi günlük hayatınızda zora sokan ve stresli olmanıza neden olan unsurları hayatınızdan bir an önce çıkarmaya çalışarak stresi azaltacak çözümler üretin.

- Sivilce oluşumundan uzaklaşmak için yağlı ve şekerli yiyeceklerden uzak durun! Sivilce oluşumunu önlemek için sağlıklı beslenerek meyve sebze gibi besinleri tüketmeyi alışkanlık haline getirin.

- Gece uyumadan önce mutlaka sırtınıza sivilce kurutucu kremler sürün ve güç içerisinde cildinizi yıkamayı ihmal etmeyin. Tıkalı gözeneklerinizi açmak için haftada bir kere mutlaka sırtınıza peeling yapın.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Bu fotoğraf tepki çekmişti! Özcan Deniz'den açıklama geldi! Bu fotoğraf tepki çekmişti! Özcan Deniz'den açıklama geldi!
Magazin
Fenomen Duygu Özaslan taytıyla poz verdi! Bir detaya yorum yağdı! Fenomen Duygu Özaslan taytıyla poz verdi! Bir detaya yorum yağdı!
Magazin
En Güncel Galeriler
Hadise'nin O Ses Türkiye şıklığı için harcadığı para dudak uçuklattı!
Hadise'nin O Ses Türkiye şıklığı için harcadığı para dudak uçuklattı!
Kylie Jenner'ın tatil paylaşımları sosyal medyayı yıktı geçti!
Kylie Jenner'ın tatil paylaşımları sosyal medyayı yıktı geçti!
Kadir Doğulu aldatıldı magazin duayeni bombayı patlattı!
Kadir Doğulu aldatıldı magazin duayeni bombayı patlattı!
Ünlülerden Aylin Sözer paylaşımları! Aylin Sözer vahşice öldürülmüştü!
Ünlülerden Aylin Sözer paylaşımları! Aylin Sözer vahşice öldürülmüştü!
Aileye yeni bir üye katılıyor! Gül Sunal eşine haberi böyle verdi!
Aileye yeni bir üye katılıyor! Gül Sunal eşine haberi böyle verdi!
Siyah iç çamaşırıyla kar üzerinde poz verdi! Beğeni yağdı!
Siyah iç çamaşırıyla kar üzerinde poz verdi! Beğeni yağdı!
Önceki Haberler
İşte evde tırnak eti bakımının pratik yolu!
İşte evde tırnak eti bakımının pratik yolu!
İlişkinizin uzun süreli olacağını gösteren 6 işaret!
İlişkinizin uzun süreli olacağını gösteren 6 işaret!
Uygun fiyatla şık görünmenin sırrı burada!
Uygun fiyatla şık görünmenin sırrı burada!
Yeni yılda bunları hayatınızdan çıkarın!
Yeni yılda bunları hayatınızdan çıkarın!
Kadınların baş belası! Selülitlerin çözümü burada!
Kadınların baş belası! Selülitlerin çözümü burada!
Deren Talu-Baran Tınaz aşkı dolu dizgin! Sarmaş dolaş poz verdiler!
Deren Talu-Baran Tınaz aşkı dolu dizgin! Sarmaş dolaş poz verdiler!
Bir dilim yetmeyecek: Ganajlı pasta
Bir dilim yetmeyecek: Ganajlı pasta
Leziz mi leziz: Portakallı ayvalı kereviz tarifi
Leziz mi leziz: Portakallı ayvalı kereviz tarifi
Yorumlar