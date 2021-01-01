Cüneyt Özdemir YouTube'da yaptığı yılbaşı özel yayınına dansöz çıkarttı

Gazeteci Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalında yaptığı yılbaşı özel yayınında dikkat çeken bir olay yaşandı. Takipçilerinin ısrarlı "Dansöz çıkarılacak mı?" soruları üzerine Özdemir, abonelerine sürpriz yaptı.

"Elbette dansöz olacak"

Sosyal medya kullanıcıları, "Yayında dansöz olacak mı?" soruları üzerine Özdemir, "Elbette olacak, hem de 12'yi bekletmeden olacak" yanıtını verdi.

Dansöz Nuran dakikalarca dans etti

Yayına, Dansöz Nuran, evinin salonundan bağlandı ve dakikalarca dans etti.

"Aman Ebubekir bey'e söylemeyin"

Dans sonrası Özdemir RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'i eleştirerek, "Bir şey rica edeceğim aman Ebubekir Bey'e söylemeyin kılıcıyla bizi doğrar" ifadesini kullandı.