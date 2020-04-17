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Acun Ilıcalı çocukluk fotoğrafını paylaştı beğeni yağdı!

Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından "Gerçek bir tbt" notuyla çocukluk fotoğrafını paylaştı. Paylaşımına kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum geldi.

Acun Ilıcalı çocukluk fotoğrafını paylaştı beğeni yağdı!
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Ekranların sevilen televizyoncusu Acun Ilıcalı koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçirdiğimiz şu günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini geçmişe götürdü. Çocukluk fotoğrafını gerçek bir tbt notunu düşerek paylaşan Ilıcalı'nın fotoğrafına kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum yağdı. 

Çocukluk fotoğrafına beğeni yağdı

Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından "Gerçek bir tbt" notuyla çocukluk fotoğrafını paylaştı. Ilıcalı'nın paylaşımına kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum yağdı.  Ünlü şarkıcı Murat Boz'un da paylaşıma "Tbt'nin dibi" yorumunu yaptı. 

İşte o paylaşım... 

Acun Ilıcalı çocukluk fotoğrafını paylaştı beğeni yağdı!

 Peki Acun Ilıcalı kimdir? 

 29 Mayıs 1969 tarihinde Erzurum'un Aziziye ilçesinden olan bir ailenin oğlu olarak Edirne'de doğmuştur.Annesinin adı İlknur ve annesi kooperatifler il müdürüydü. Babasının adı Ergün ve babası müteahhitti. Ömer Cenker Ilıcalı adında bir abisi vardır. Ağabeyinin okula gitmesini kıskandığı için 5 yaşında okula başlamıştır. O yüzden okulu hep oyun sandığını söylemiştir.İlkokul ve ortaokulu Edirne İstiklâl İlkokulu'nda tamamlamıştır. 10 yaşında Kadıköy Anadolu Lisesi'ni kazanmıştır. Okumak için anneannesinin yanına, İstanbul'a gitmiştir. Ailesinden uzak olduğu için derslerinden kopmuştur. Daha sonra annesinin tayini İzmit'e çıkmış ve ailesi İstanbul'a taşınmıştır.Lise döneminde derslerden koptuğu için ders çalışsın diye odaya kapatılmıştır. Odaya kapatıldığında; kitaptaki harflerden lig kurup, onlara maç yaptırdığını söylemiştir. İstanbul Üniversitesi İngilizce öğretmenliği bölümünü kazanmıştır. Üniversite hayatı 7 yıl sürmüştür. Ancak okulu bitirememiştir. Babaanne ve dedesini trafik kazasında kaybetmiştir.19 yaşında evlenmiştir. Evlendikten sonra bütün arkadaşlarının kendi evinde buluştuğunu söylemiştir. Evinde arkadaşlarıyla buluştuğu bir gün; evi polis bastığını, polislerin balkondan girdiğini ve evdekilerin oyun oynadığını görünce gittiklerini söylemiştir. Evliliğinde bir kız çocuğu olmuştur. Eşi ve kendisi öğrenci olduğu için onlara babası bakmıştır.Babasının verdiği apartman aidatlarını harcadığını, eve gelen haciz kağıdının atıldığını söylemiştir. Bir gün televizyon izlediği sırada kapının açıldığını, haciz memurlarının gelip televizyonu alıp gittiklerini, televizyonu teslim ettikleri kişinin kendi takımının kalecisi olduğunu ve televizyonun bir saat sonra geri geldiğini söylemiştir.

 

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