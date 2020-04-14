Eda Ece kimdir sosyal medya hesabı Instagram'ı kapatarak detoks kararı aldı!

Fox TV'nin iddialı yapımlarından olan Yasak Elma'da Yıldız Yılmaz karakterine hayat veren oyuncu Eda Ece, 'Görüşmek üzere' notuyla Instagram kullanmaya ara verdiğini takipçileriyle paylaştı.

Hayranlarını şaşırttı

Koronavirüs salgını nedeniyle Yasak Elma'nın çekimlerine ara verilen Eda Ece, bu süreçte sosyal medya hesabını sık kullanmaya başladı. Hayranlarından yaptığı her paylaşımı binlerce beğeni alan Eda Ece, 2 milyon 800 bin kişinin takip ettiği Instagram hesabını kullanmaya ara verdi. Bu haberi de Instagram hesabından veren Eda Ece, "Digital detox" yazılı bir görsel paylaştı. Oyuncunun yoruma kapalı yaptığı veda paylaşımı ise takipçilerini şaşırttı.

Eda Ece kimdir?

Eda Ece, 20 Haziran 1990 yılında İstanbul’da doğdu. Şişli Terakki Lisesi’nden mezun olduktan sonra, Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümünde okudu. 2011 yılında Pis Yedili dizisiyle profesyonel oyunculuk hayatına başlayan Eda Ece, “Beni Böyle Sev”, “İlişki Durumu Karışık” tv dizilerinde, “Kızım İçin”, “Kocan Kadar Konuş”, “Kocan Kadar Konuş Diriliş”, “Görümce”, “Deli Dumrul” ve “Yol Arkadaşım” sinema filmlerinde rol aldı.

2018 yılı Ocak ayında izleyiciyle buluşan “Deliha 2” filminde rol almıştır. Eda Ece son olarak sevilen dizi Yasak Elma'da izleyiciyle buluşuyor.