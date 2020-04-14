search menu
search
close

Eda Ece kimdir sosyal medya hesabı Instagram'ı kapatarak detoks kararı aldı!

Ünlü oyuncu Eda Ece, Instagram hesabından 'Digital detox' yazılı bir görsel paylaşarak sosyal medyaya bir süre ara vereceğini duyurdu.

Eda Ece kimdir sosyal medya hesabı Instagram'ı kapatarak detoks kararı aldı!
-A A+

Fox TV'nin iddialı yapımlarından olan Yasak Elma'da Yıldız Yılmaz karakterine hayat veren oyuncu Eda Ece, 'Görüşmek üzere' notuyla Instagram kullanmaya ara verdiğini takipçileriyle paylaştı. 

Hayranlarını şaşırttı

Koronavirüs salgını nedeniyle Yasak Elma'nın çekimlerine ara verilen Eda Ece, bu süreçte sosyal medya hesabını sık kullanmaya başladı. Hayranlarından yaptığı her paylaşımı binlerce beğeni alan Eda Ece, 2 milyon 800 bin kişinin takip ettiği Instagram hesabını kullanmaya ara verdi. Bu haberi de Instagram hesabından veren Eda Ece, "Digital detox" yazılı bir görsel paylaştı. Oyuncunun yoruma kapalı yaptığı veda paylaşımı ise takipçilerini şaşırttı.

Eda Ece kimdir?

Eda Ece, 20 Haziran 1990 yılında İstanbul’da doğdu. Şişli Terakki Lisesi’nden mezun olduktan sonra, Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümünde okudu. 2011 yılında Pis Yedili dizisiyle profesyonel oyunculuk hayatına başlayan Eda Ece, “Beni Böyle Sev”, “İlişki Durumu Karışık” tv dizilerinde, “Kızım İçin”, “Kocan Kadar Konuş”, “Kocan Kadar Konuş Diriliş”, “Görümce”, “Deli Dumrul” ve “Yol Arkadaşım” sinema filmlerinde rol aldı.

2018 yılı Ocak ayında izleyiciyle buluşan “Deliha 2” filminde rol almıştır. Eda Ece son olarak sevilen dizi Yasak Elma'da izleyiciyle buluşuyor.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
İşte bağışıklık sistemini güçlendirmede en etkili besin! İşte bağışıklık sistemini güçlendirmede en etkili besin!
Organik
Oğlunun doğum günü için yazdıkları takipçilerini mest etti! Oğlunun doğum günü için yazdıkları takipçilerini mest etti!
Magazin
En Güncel Galeriler
Ünlü oyuncunun gerçek mesleğini duyan şaşıp kalıyor!
Ünlü oyuncunun gerçek mesleğini duyan şaşıp kalıyor!
Ebru Şancı'nın estetiksiz hali! 'Kocam dava açmaya hazırlanıyor!'
Ebru Şancı'nın estetiksiz hali! 'Kocam dava açmaya hazırlanıyor!'
Amuda kalkıp poz verdi! Takipçilerini mest etti!
Amuda kalkıp poz verdi! Takipçilerini mest etti!
İranlı modelin İstanbul'daki lüks rezidansından çıkanlar şoke etti!
İranlı modelin İstanbul'daki lüks rezidansından çıkanlar şoke etti!
Rus sporcunun Instagram paylaşımları olay! Güzelliğiyle büyüledi!
Rus sporcunun Instagram paylaşımları olay! Güzelliğiyle büyüledi!
Ünlü model yine yaptı yapacağını! Karantinadaki pozları olay oldu!
Ünlü model yine yaptı yapacağını! Karantinadaki pozları olay oldu!
Önceki Haberler
Erkeğinizin yataktaki davranışları size ne anlatıyor?
Erkeğinizin yataktaki davranışları size ne anlatıyor?
Bursa'nın enfes tadı: Cantık pidesi
Bursa'nın enfes tadı: Cantık pidesi
Kıyır kıyır lezzet: Elmalı turta kurabiye
Kıyır kıyır lezzet: Elmalı turta kurabiye
Bu gece daha rahat uyumanızı sağlayacak 4 öneri!
Bu gece daha rahat uyumanızı sağlayacak 4 öneri!
Aynur Aydın'dan tepki çeken paylaşım: Sütyenlerim beni öldü sanıyorlar
Aynur Aydın'dan tepki çeken paylaşım: Sütyenlerim beni öldü sanıyorlar
Vaktinizin çoğunu temizlik yaparak geçiriyorsanız dikkat!
Vaktinizin çoğunu temizlik yaparak geçiriyorsanız dikkat!
Evinin bahçesinden fotoğrafını paylaştı! Binlerce beğeni yağdı!
Evinin bahçesinden fotoğrafını paylaştı! Binlerce beğeni yağdı!
Gamze'nin oğlunu görmesini yasakladığı Uğur'dan duygusal paylaşım!
Gamze'nin oğlunu görmesini yasakladığı Uğur'dan duygusal paylaşım!
Yorumlar