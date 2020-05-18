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İslim kebabı nasıl yapılır damak çatlatan lezzet!

İslim kebabı 'iftara ne pişirsem?' diyenler için harika bir seçenek sunuyor. İslim kebabı nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte tarifi...

İslim kebabı nasıl yapılır damak çatlatan lezzet!
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Bugün elmaelma.com okuyucuları için patlıcanlı, köfteli enfes bir kebap tarifi hazırladık. İftar sofralarınızı şenlendirecek islim kebabının yapılışı da oldukça basit. Tarifte yer alan kızarmış patlıcan şeritleri köfteleri sarıp sarmalıyor, hazırladığınız domates sos yardımıyla fırında pişen kebaplar mis gibi kızarıyor. İşte nefis islim kebabı tarifi!

İslim kebabı için malzemeler

1 kilo patlıcan
2 domates
2 biber
1 kaşık salça
1,5 bardak su
Kekik, tuz

Köfte için:

300 gram kıyma
1 soğan
3 diş sarımsak
Tuz, karabiber, pul biber
1 yumurta
3 kaşık galeta unu
Karbonat

Yapılışı:

Kıymanızı bir yoğurma kabına alın. Sarımsak ve soğanları rendeleyin. Diğer köfte malzemelerini de ekleyip yoğurun. buzdolabına kaldırın. Patlıcanları soyup uzunlamasına dilimleyin. Tuzlu suda bir müddet bekletin. Köftelere avucunuzda yuvarladıktan sonra patlıcanları ve köfteleri sırasıyla kızartın.

Patlıcan dilimlerini çapraz şekilde üst üste koyup tam ortasına köfte koyun ve patlıcanları köftenin üzerinde birleştirin. Üzerine birer dilim domates ve biber koyduktan sonra kürdan batırın. Yağlı tepsiye dizin. Salça, sıcak su ve baharatları karıştırıp tepsiye dökün. 200 derecede önceden ısıtılmış fırında yarım saat kadar pişirin. Afiyet olsun!

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