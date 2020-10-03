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Berna Laçin'den Fahrettin Koca'ya ilginç soru: Gebelik testi pozitif olan hamile sayılacak mı?

Oyuncu Berna Laçin, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın her vakanın hasta sayılamayacağı açıklamasını hamilelik sorusuyla eleştirdi.

Berna Laçin'den Fahrettin Koca'ya ilginç soru: Gebelik testi pozitif olan hamile sayılacak mı?
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki Covid-19 salgının seyrine ilişkin olarak yaptığı açıklamada "Her vaka hasta değildir, testi pozitif olup semptom göstermeyen var. Bunlar çoğunluğu oluşturuyor. Günlük verilen, daha doğrusu hasta sayısı sadece hastaneye yatan hasta sayısı değildir. Hasta olarak semptomu olan kişilerden bahsediyoruz. Semptomu olan, hastanede yatmayan ve yatan kişileri günlük hasta sayısı olarak vermiş oluyoruz" ifadelerini kullandı.

"Gebelik testi pozitif olanlar hamile sayılacak mı?"

Sağlık Bakanının bu açıklamasının ardından Twitter hesabından bir paylaşım yapan Berna Laçin, "Mide bulantısı, baş dönmesi olmayan ama gebelik testi pozitif olanlar hamile sayılacak mı?" sorusunu sordu.

Berna Laçin kimdir?

Berna Laçin, 20 Ağustos 1970 tarihinde İzmir, Karşıyaka'da doğmuştur. Babası askeri bir pilottur. İlkokul, ortaokul ve liseyi İzmir'de okuduktan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi'ni kazanınca ailecek İstanbul'a yerleştiler. Mimarlık okurken oyunculuk yönü ağır basınca okulu yarıda bırakıp 1988 yılında İstanbul Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümüne girdi.

Aynı yıllarda Kenter Tiyatrosu'nda ''Şafak Yıldızları" oyunuyla profesyonel tiyatrocu oldu. 1990 yılında şehir tiyatrosundayken televizyon hayatına da başladı.

1996 yılında televizyonda ''Taksi" programını sundu. 1997 yılında Kanal D'de ''Çocuktan Al Haberi'' adlı programın yanı sıra 'Böyle mi Olacaktı" adlı diziyle ekrana geldi.

Berna Laçin, 2009 yılında düzenlenen 31. Uluslararası 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programında sunuculuk yaptı.

2010 yılında ATV'de "Her şey İçin Berna Laçin" adlı programı sundu. Berna Laçin, 1996 yılında çocukluk aşkı işadamı Tolga Eşiz ile evlendi. Ada (d.2002) adında bir kızları var.

 

 

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