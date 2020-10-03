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Emre Aşık'ın boşanma aşamasında olduğu eşinden bomba itiraflar bana tecavüz etmeye çalıştı!

Futbolcu Emre Aşık ile boşanma davası süren Yağmur Sarnıç, katıldığı programda reşit olmadan önce arkadaşının kendisine arabada tecavüze kalkıştığını söyledi.

Emre Aşık'ın boşanma aşamasında olduğu eşinden bomba itiraflar bana tecavüz etmeye çalıştı!
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Boşanma aşamasında olduğu eski milli futbolcu Emre Aşık'ı öldürtmek istediği yönündeki iddialarla magazin gündemine bomba gibi düşen Yağmur Sarnıç, dün akşam Uçankuş TV'de yayınlanan Canlı Masa programının konuğu oldu.

"Tecavüz etmeye kalkıştı, beni öldürecekti"

Hayatıyla ilgili dikkat çeken itiraflar da bulunan Sarnıç "Çok samimi olmadığım bir arkadaşım beni bir yere bırakacaktı, arabada bana tecavüz etmeye çalıştı. Ben orada kendimi koruyamasaydım, bana tecavüz edip belki de daha sonra öldürüp gömecekti. Hayır evli değildim o zamanlar. Daha reşit bile değildim bu olayı yaşadığımda. İnsan kendinin korumalı" dedi.

Emre'yi öldürmeyi düşündüğü iddiasını reddetti

Yağmur Sarnıç'ın cezaevi firarisi Erdi Sungur ile boşanma aşamasında olduğu Emre Aşık'ı öldürtmek için plan yaptığı öne sürülmüştü. Söylemezsem Olmaz programına katılan Sungur, "Yağmur, Emre'yi insanı kemikleriyle yiyen bir domuzla aynı depoya kapatıp öldürtecekti" diye konuştu. Yağmur Sarnıç ise hakkındaki tüm iddiaları reddederek Sungur'un kendisine saplantılı şekilde aşık olduğunu ifade etti.

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