Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu kimdir nikah fotoğrafı ortaya çıktı!

Show TV ekranlarında yayınlanan Güldür Güldür Show'da Bilal karakteriyle tanınan Onur Buldu, geçtiğimiz hafta Duygu Koz'la evlenerek dünya evine girdi. Pandemi nedeniyle çiftin arkadaşlarının katılamadığı nikahın fotoğrafları ise yeni gün yüzüne çıktı.

Evinin bahçesinde nikah kıydı

Etiler'deki evinin bahçesinde nikah yapmak zorunda kalan ünlü oyuncunun nikah fotoğrafı Duygu Koz'un sosyal medya paylaşımıyla ortaya çıktı. Onur Buldu, nikah pozlarını paylaşan eşinin gönderisinin altına kalp emojisi koyarak sevgisini gösterdi.

Öte yandan Buldu, İngilizce öğretmeni sevgilisi Duygu Koz'la virüs salgını nedeniyle nikahlarına hiçbir oyuncu arkadaşını çağırmadı.

Onur Buldu kimdir?

Onur Buldu, 4 Ağustos 1982 tarihinde İzmir’in Bergama ilçesinde dünyaya geldi. Annesi Tuncelili ebe hemşire, babası bir öğretmendir. İzmir, Menemen'de büyüyen Onur Buldu, Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde eğitim aldı. İzmir Devlet Tiyatrosu'nda bir süre görev aldı ve Keşanlı Ali Destanı oyununda oynadı. Daha sonra İstanbul'a yerleşen oyuncu, birçok dizi ve sinema yapımında rol aldı. "Papatyam" dizisinde usta oyuncu Metin Akpınar ile karşılıklı oynadı.

Show tv'de yayınlanan "Güldür Güldür" adlı mizah programında oynamaktadır. "Güldür Güldür" adlı televizyon şovunda Ali Sunal, Alper Kul, Aylin Kontente, Aziz Aslan, Burak Topaloğlu, Dilşah Demir, Doğa Rutkay, Doğukan Polat, Meltem Yılmazkaya, Onur Atilla, Çağlar Çorumlu, Özgün Aydın, Şirincan Çakıroğlu ile beraber oynadı.

Yer aldığı film ve diziler:

2014 - Analı Oğullu (TV Dizisi)

2014 - Eyyvah Eyvah 3 (Sinema filmi)

2013 – 2014 - Güldür Güldür (TV Dizisi)

2012 - Berlin Kaplanı (Sinema filmi)

2011 - Aşağı Yukarı Yemişlililer (TV Dizisi)

2009-2011 - Papatyam (TV Dizisi)

2009 - Aşk Geliyorum Demez (Sinema filmi)

2009 - Ada: Zombilerin Düğünü (Sinema filmi)

2009 - Yalancı Romantik (TV Dizisi)

2008 - Plajda (Sinema filmi)

2007 - Doktorlar (TV Dizisi)

2007 - Avrupa Yakası (TV Dizisi)