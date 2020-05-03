Sırt fotoğrafıyla dikkat çeken Yasemin Özilhan'ın bu kez ayağı olay oldu!

Sosyetik güzel Yasemin Özilhan, iş adamı İzzet Özilhan'la evlendikten sonra oyunculuğu bırakmıştı. Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla sık sık gündeme gelen Yasemin Özilhan'ın son paylaşımı da olay oldu.

Ayak kemiğiyle dikkat çekti

Doktorlar dizisiyle geniş kitlelerce tanınan Yasemin Özilhan, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Özilhan'ın sırt kemiğine binlerce yorum yapan takipçileri bu kez sosyetik güzelin ayak kemiğine takıldı. Yasemin Özilhan, dikkat çeken ayak tarak kemiğiyle ilgili takipçilerinden çok sayıda yorum aldı.

"Kimde böyle bir şey var Allah aşkına!"

Özilhan zayıflığına gelen eleştirilere şu sözlerle karşılık vermişti: “Öncelikle aşırı zayıf değilim, 52 kiloyum. Bu benim yapım. İki tane omurgam olduğunu bile yazmışlar. Kimde böyle bir şey var Allah aşkına! Bu sırt kası."

2011 yılında İzzet Özilhan'la evlenen Yasemin Ergene, Özilhan soyadını aldı. Yasemin Özilhan'ın şimdi Emine ve Ela adında iki kızı var.