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Amine Gülşe kimdir annesine olan benzerliğiyle şaşırttı!

Futbolcu Mesut Özil'le 2019'da evlenen Amine Gülşe, annesiyle birlikte verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı. Gülşe'nin annesiyle benzerliği şaşırttı.

Amine Gülşe kimdir annesine olan benzerliğiyle şaşırttı!
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2014 yılında Türkiye Güzeli seçilen Amine Gülşe, annesinin doğum gününü Instagram sayfasında paylaştığı fotoğrafla kutladı. Gülşe'nin annesine olan benzerliği ise gözden kaçmadı.

"Allah seni başımızdan eksik etmesin"

Amine Gülşe, fotoğrafın altına; "Doğum günün kutlu olsun anneciğim... İyi ki doğdun, iyi ki varsın nice sağlıklı, huzurlu ve mutlu senelere birlikte.. Seni inanılmaz çok seviyorum... Allah seni başımızdan eksik etmesin, Amin" notunu düştü.

Amine Gülşe kimdir?

Türk kökenli, İsveç vatandaşı oyuncu ve manken Amine Gülşe, 30 Nisan 1993 tarihinde dünyaya geldi. İyi derecede İngilizce, İsveççe ve İspanyolca konuşabilen Amine Gülşe International High School Of The Gothenburg Regione mezunudur. Amine Gülşe, 2014 Türkiye güzellik yarışmasında Miss Turkey birincisi oldu. 2014 de bir önceki yılın birincisi olan Rüveyda Öksüz'den tacını alan Amine Gülşe uluslararası arenada ülkemizi temsil etti. Kariyerine modellikle başlayan Amine Gülşe, Tolgahan Sayışman, Şafak Pekdemir ve Ayşegül Günay’ın da oyuncu kadrosunda yer aldığı Asla Vazgeçmem dizisinde başrollerden birini canlandırdı. 2019 Ocak ayında Mesut Özil ile nişanlandı. Çift, 7 Haziran 2019'da İstanbul'da evlendi.

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