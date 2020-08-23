search menu
search
close

Bay Yanlış'ın Ezgi'si Özge Gürel'den Serkan Çayoğlu'na "Aşırı seviyorum Serkan beyciğim!"

Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel çifti sosyal medyada aşka geldi. Gürel sevgilisinin paylaşımına "Aşırı seviyorum Serkan beyciğim, öyle böyle değil" yorumunu yazdı

Bay Yanlış'ın Ezgi'si Özge Gürel'den Serkan Çayoğlu'na "Aşırı seviyorum Serkan beyciğim!"
-A A+

2014'te başrollerini paylaştığı Kiraz Mevsimi dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Serkan Çayoğlu'yla Özge Gürel sosyal medyada aşka geldi. Serkan Çayoğlu'nun sevgilisiyle havuz pozunu paylaşması üzerine Gürel'den yorum gecikmedi. 

"Aşırı seviyorum sizi Serkan beyciğim"

Erkek arkadaşları ile tatil yapan yakışıklı oyuncu, önceki gün Instagram hesabından Özge Gürel ile olan bir pozunu yayınladı. Özge, bu paylaşıma kayıtsız kalmadı. 33 yaşındaki güzel, "Tabii ki siyah beyaz" notunu taşıyan fotoğrafa, "Aşırı seviyorum sizi Serkan beyciğim, öyle böyle değil” yorumunda bulundu.

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Amine Gülşe'nin annesine olan benzerliği şaşırttı! Amine Gülşe'nin annesine olan benzerliği şaşırttı!
Magazin
Güzel oyuncudan sevindiren haber! Sessiz sedasız evlendi! Güzel oyuncudan sevindiren haber! Sessiz sedasız evlendi!
Magazin
En Güncel Galeriler
Victoria's Secret meleği Karatay'ın dediğini yaptı sonuç inanılmaz
Victoria's Secret meleği Karatay'ın dediğini yaptı sonuç inanılmaz
Fahriye Evcen, makyajsız pozlarını paylaştı! Beğeni butonu çöktü!
Fahriye Evcen, makyajsız pozlarını paylaştı! Beğeni butonu çöktü!
Demet Özdemir'in lüks evi görenleri büyüledi!
Demet Özdemir'in lüks evi görenleri büyüledi!
Burçlara göre seks uyumu siz hangi burçsunuz?
Burçlara göre seks uyumu siz hangi burçsunuz?
Tuğba Ekinci giydiği küçük beden bikiniyle tüm bakışları üzerine çekti
Tuğba Ekinci giydiği küçük beden bikiniyle tüm bakışları üzerine çekti
Ünlü modacı iddialı mayosuyla takipçilerini ikiye böldü!
Ünlü modacı iddialı mayosuyla takipçilerini ikiye böldü!
Önceki Haberler
Evde tedavi gören Mali'nin son görüntüsü ortaya çıktı!
Evde tedavi gören Mali'nin son görüntüsü ortaya çıktı!
25 kilo veren Buse Terim'den öncesi-sonrası paylaşımı!
25 kilo veren Buse Terim'den öncesi-sonrası paylaşımı!
Depresyon ve stresin çözümü burada!
Depresyon ve stresin çözümü burada!
Tadıyla mest eder: Tahinli kurabiye
Tadıyla mest eder: Tahinli kurabiye
Lezzeti şahane: Kıymalı yaprak sarma
Lezzeti şahane: Kıymalı yaprak sarma
4 ay önce evladını kaybeden Ebru Şallı'dan yürek yakan paylaşım!
4 ay önce evladını kaybeden Ebru Şallı'dan yürek yakan paylaşım!
Sizi mutfağınıza yeniden aşık edecek öneriler!
Sizi mutfağınıza yeniden aşık edecek öneriler!
Avşar kızı Beşiktaş için verdiği sözü tuttu! İşte yaptığı bağış!
Avşar kızı Beşiktaş için verdiği sözü tuttu! İşte yaptığı bağış!
Yorumlar