Bay Yanlış'ın Ezgi'si Özge Gürel'den Serkan Çayoğlu'na "Aşırı seviyorum Serkan beyciğim!"

2014'te başrollerini paylaştığı Kiraz Mevsimi dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Serkan Çayoğlu'yla Özge Gürel sosyal medyada aşka geldi. Serkan Çayoğlu'nun sevgilisiyle havuz pozunu paylaşması üzerine Gürel'den yorum gecikmedi.

"Aşırı seviyorum sizi Serkan beyciğim"

Erkek arkadaşları ile tatil yapan yakışıklı oyuncu, önceki gün Instagram hesabından Özge Gürel ile olan bir pozunu yayınladı. Özge, bu paylaşıma kayıtsız kalmadı. 33 yaşındaki güzel, "Tabii ki siyah beyaz" notunu taşıyan fotoğrafa, "Aşırı seviyorum sizi Serkan beyciğim, öyle böyle değil” yorumunda bulundu.