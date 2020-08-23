Evinde tedavi altına alınan Mehmet Ali Erbil'in son hali yayınlandı!

Banyoda düştükten sonra kaldırıldığı hastanede kaçış sendromu hastalığı nükseden Mehmet Ali Erbil, aylarca süren yoğun bakımda kaldı. Tedavisine bir süredir evinde devam edilen Erbil, kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisi görmeye başladı. Şimdilerde evde izole edilen ünlü komedyenin son görüntüsü ortaya çıktı.

"Sevenlerimi çok özledim"

Bir süredir evinde tedavi gören Mehmet Ali Erbil, son durumu hakkında yakın dostu sanatçı Ercan Avşar'a bilgi verdi. Tedavi sürecenin çok iyi geçtiğini belirten Erbil "Pandemi dolayısıyla evde izole bir şekilde yaşıyorum. Sevenlerimi ve dostlarımı çok özledim" dedi.

Instagram hesabından Erbil'in fotoğrafını paylaşan Ercan Avşar, "Dualarımız seninle. Bir an önce aramızda görmek istiyoruz, seni çok özledik " mesajını yazdı.