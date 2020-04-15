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Şarkıcı Bengü sosyal medya hesabında yaptığı yayında duygusal anlar yaşadı!

Salgın nedeniyle evinden çıkmayan şarkıcı Bengü, Instagram hesabından canlı yayın açtı. Bengü, herkesi çok özlediğini söyleyerek duygusal anlar yaşadı.

Şarkıcı Bengü sosyal medya hesabında yaptığı yayında duygusal anlar yaşadı!
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Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını pek çok insanın eve kapanmasına neden oldu. Şarkıcı Bengü de tedbir amacıyla evden çıkmayan ünlüler arasındaydı. Ünlü şarkıcı Instagram hesabından açtığı canlı yayında katılımcı olarak anne ve babasını görmesiyle göz yaşlarına hakim olamadı. 

"Hepinizi çok özledim"

Karantina boyunca anne ve babasından uzak kalan Bengü, "Çok özlemişiz. Babam da canlı yayına katıldı. Çok tatlısınız. Herkes burada, sizi yerim. Bizim ekip de toplandı. Şahanesiniz, bir derin nefes alayım şöyle. Hakikaten neler oldu değil mi? Hepinizi çok seviyorum ve hepinizi çok özledim. En başta herkesin sağlıklı olduğunu bilmek çok güzel" diye konuştu.

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