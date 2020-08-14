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Ay yapım Babil dizisi için Ozan Güven kararını açıkladı

Star TV'de yayınlanan Babil dizisinde rol alan Ozan Güven'in sevgilisine darp etmesinin üzerine dizideki akıbetinin ne olacağı belli oldu.

Ay yapım Babil dizisi için Ozan Güven kararını açıkladı
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Ozan Güven, eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı iddiaları ile gündeme bomba gibi düştü. Mahkemeye taşınan olay sonrası 45 yaşındaki oyuncu, tepkilerin odağında bulunuyor. Ayrıca Güven'in, başrolünde yer aldığı, Star TV dizisi 'Babil'deki durumu da merak konusu oldu.

Ay Yapım'dan ilk açıklama geldi

Yapım şirketi, yaptığı yazılı açıklamada, “Babil dizisi oyuncularımızdan Ozan Güven, hakkındaki yargıya intikal eden olayla ilgili olarak süreç tamamlanana kadar iş faaliyetlerine ara verme kararı almıştır. Kendisinin kararını saygıyla karşıladığımızı ve işbirliğimizi karşılıklı olarak sonlardırmış olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verdi.

 

 

 

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