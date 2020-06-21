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Yasmin Erbil göğsünün altındaki benini takipçileriyle paylaştı!

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, Instagaram hesabından fotoğrafını yayınladığı göğsünün altındaki beni için "Benimi çok seviyorum ya" dedi.

Yasmin Erbil göğsünün altındaki benini takipçileriyle paylaştı!
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Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile evliliğinden dünyaya gelen 24 yaşındaki Yasmin Erbil, Instagram hesabını aktif kullanan isimlerin başında geliyor. Instagram'daki paylaşımları ve dans videolarıyla olay olan Yasmin Erbil, son olarak bikiniyle çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. 

"Benimi çok seviyorum ya!"

Instagram'daki fotoğrafını hem post hem de hikaye kısmından paylaşan Erbil, göğsünün altındaki ben için "Benimi çok seviyorum ya, dövme gibi konmuş" açıklamasını ekledi.

Bana duyar kasmayın

Yasmin Erbil, paylaşımları yüzünden kendisini eleştirenleri şu satırlarla uyarmıştı: "Sakın bana duyar kasmayın! Denizde gördüğünüz bikini, çok da anlam yüklemeyin her şeye. Herkesin giydiği, yaptığı şeyler bende bir başka oluyor sanırım. Alıştım."

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