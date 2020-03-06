Kayseri yağlaması nasıl yapılır enfes bir lezzet!

Kayseri mutfağının en gözde lezzetlerinden Kayseri yağlaması, enfes hamuru, leziz mi leziz iç harcıyla efsane bir yemek. Misafirlerinizin bayılacağı Kayseri yağlamasını mutlaka denemenizi tavsiye ediyoruz. Sizi daha fazla bekletmeden bu enfes lezzetin tarifini bırakalım. İşte Kayseri yağlaması için gereken malzemeler ve yapılışı...

Malzemeler:

Kıymalı harç için:

250 gram kıyma

2 adet soğan

2 adet domates

2 adet yeşil biber

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kırmızı pul biber

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

1 yemek kaşığı zeytinyağı(ya da tereyağ)

Üzeri için:

1 çorba kaşığı yoğurt

Yufkaları için:

3 su bardağı un

1 çay kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tuz

1,5 bardak süt(aldığı kadar)

Yapılışı:

Un, toz şeker, tuz ve süt ile birlikte kulak memesi kıvamında bir lavaş hamuru hazırlayın. Yarım saat dinlendirdikten sonra ufak bezelere ayırın ve her birini yemek tabağı büyüklüğünde açarak bir tavada arkalı önlü pişirin. Kuramaması için uygun bir kaba veya kağıt poşete alıp bekletin.

Uygun bir tencereye kıymanızı alın ve suyunu çekene kadar karıştırarak kavurun. Daha sonra içine yemeklik doğranmış soğanı ve zeytinyağını( tereyağını) ,salçalarını ve baharatlarını ekleyin ve kavurmaya devam edin. Son olarak küp doğranmış domatesleri ve biberleri ekleyin. Çok az su ekleyip suyunu çekene dek kısık ateşte iyice pişirin. (Suyunu çok aşırı çektirmeyin. Hafif sulu olmalı ki ekmeklerinizi ıslatsın.)

Daha sonra yufkalarınızı uygun bir tabağa alın ve bir yufka, biraz kıyma olacak şekilde kıymanız bitene dek katları hazırlayın. Tüm katlar bitince 4 veya 6 parçaya bölün. Ortasına yoğurt döküp servis yapın. Afiyet olsun...