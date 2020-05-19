Tükenmişlik sendromu nedir aşırı yorgunluk ve enerjisizlik belirtilerinden!

Ünlülerin bu hastalığa yakalandığını duyurmasıyla adını duyduğumuz tükenmişlik sendromu, kişide ciddi psikolojik sorunlara yol açıyor. İş yaşamının stresli olması, kaygılar ve yüksek ideallerin sebep olduğu bir rahatsızlık olarak biliniyor. Peki tükenmişlik sendromu nedir? Nasıl tedavi edilir? İşte tüm merak edilenler...
Tükenmişlik sendromu nedir?
Tükenmişlik, aşırı ve uzun süreli stresin neden olduğu duygusal, zihinsel ve fiziksel bir bitkinliği tanımlarken kullanılır. Kendinizi bunalmış hissettiğinizde ve sürekli taleplerinizi karşılayamadığınızda oluşur. Stres devam ettikçe, ilk etapta belli bir rol üstlenmenizi sağlayan ilgi ya da motivasyonu kaybetmeye başlarsınız.
Şiddetli stres ve yüksek idealler sebep oluyor
İlk kez 1970’lerde tanımlanan "tükenmişlik" terimi Amerikalı psikolog Herbert Freudenberger tarafından yapıldı. Bunu, “stresli” mesleklerde şiddetli stres ve yüksek ideallerin sonuçlarını açıklamak için kullandı. Şaşırtıcı bir şekilde, tükenmişliğin gerçekte ne olduğu konusunda net bir tanım yoktur. Sonuç olarak, tükenmişliğin tam olarak ne olduğu ve nasıl teşhis edilebileceği net değildir.
Tükenmişlik sendromu belirtileri
Tükenmişlik sendorumunda belli başlı belirtileri şu şekilde özetlenebilir;
Aşırı yorgunluk ve enerjisizlik
Uyku problemi, uyumakta ve uyumakta zorluk çekme
Solunum güçlüğü çekmek
Başta sırt ve bacaklar başta olmak üzere yaygın bedensel ağrılar
Zihinsel belirtileri
Eskiden sevdiği faaliyetlerden çabucak sıkılma
Dikkat dağınıklığı, unutkanlık ve dalgınlık
Karar verme güçlüğü ya da kararı erteleme eğilimi
Duygusal belirtileri
Yaygın ümitsizlik hissi
Özgüven eksikliği yaşama
Çok sık hayal kırıklığı duygusu
Kendini değersiz hissetme durumu
Eleştirilere katlanamama
Aşırı şüphecilik
Yoğun kaygılanma ve huzursuzluk hali
Tükenmişlik sendromunun tedavisi
Tükenmişlik sendromunun standart bir tedavisi bulunmamaktadır. Son zamanlarda tanınmış pek çok klinik tükenmişlik sendromu konusunda özel eğitimli terapistler tarafından terapi tedavisi uygulanmaktadır.
İlaç tedavisi ve psikoterapi uygulanır
Tükenmişlik sendromu ilaç tedavisi ve psikoterapi tedavisi ile tedavi edilebildiği gibi, bireyin hastalık ile mücadele etmesi çok daha önemlidir. Birey kendi durumunun farkına varmalı ve kendine daha çok zaman ayırmalıdır.