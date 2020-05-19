Tükenmişlik sendromu nedir aşırı yorgunluk ve enerjisizlik belirtilerinden!

Ünlülerin bu hastalığa yakalandığını duyurmasıyla adını duyduğumuz tükenmişlik sendromu, kişide ciddi psikolojik sorunlara yol açıyor. İş yaşamının stresli olması, kaygılar ve yüksek ideallerin sebep olduğu bir rahatsızlık olarak biliniyor. Peki tükenmişlik sendromu nedir? Nasıl tedavi edilir? İşte tüm merak edilenler...

Tükenmişlik sendromu nedir?

Tükenmişlik, aşırı ve uzun süreli stresin neden olduğu duygusal, zihinsel ve fiziksel bir bitkinliği tanımlarken kullanılır. Kendinizi bunalmış hissettiğinizde ve sürekli taleplerinizi karşılayamadığınızda oluşur. Stres devam ettikçe, ilk etapta belli bir rol üstlenmenizi sağlayan ilgi ya da motivasyonu kaybetmeye başlarsınız.

Şiddetli stres ve yüksek idealler sebep oluyor

İlk kez 1970’lerde tanımlanan "tükenmişlik" terimi Amerikalı psikolog Herbert Freudenberger tarafından yapıldı. Bunu, “stresli” mesleklerde şiddetli stres ve yüksek ideallerin sonuçlarını açıklamak için kullandı. Şaşırtıcı bir şekilde, tükenmişliğin gerçekte ne olduğu konusunda net bir tanım yoktur. Sonuç olarak, tükenmişliğin tam olarak ne olduğu ve nasıl teşhis edilebileceği net değildir.

Tükenmişlik sendromu belirtileri

Tükenmişlik sendorumunda belli başlı belirtileri şu şekilde özetlenebilir;

Aşırı yorgunluk ve enerjisizlik

Uyku problemi, uyumakta ve uyumakta zorluk çekme

Solunum güçlüğü çekmek

Başta sırt ve bacaklar başta olmak üzere yaygın bedensel ağrılar

Zihinsel belirtileri

Eskiden sevdiği faaliyetlerden çabucak sıkılma

Dikkat dağınıklığı, unutkanlık ve dalgınlık

Karar verme güçlüğü ya da kararı erteleme eğilimi

Duygusal belirtileri

Yaygın ümitsizlik hissi

Özgüven eksikliği yaşama

Çok sık hayal kırıklığı duygusu

Kendini değersiz hissetme durumu

Eleştirilere katlanamama

Aşırı şüphecilik

Yoğun kaygılanma ve huzursuzluk hali

Tükenmişlik sendromunun tedavisi

Tükenmişlik sendromunun standart bir tedavisi bulunmamaktadır. Son zamanlarda tanınmış pek çok klinik tükenmişlik sendromu konusunda özel eğitimli terapistler tarafından terapi tedavisi uygulanmaktadır.

İlaç tedavisi ve psikoterapi uygulanır

Tükenmişlik sendromu ilaç tedavisi ve psikoterapi tedavisi ile tedavi edilebildiği gibi, bireyin hastalık ile mücadele etmesi çok daha önemlidir. Birey kendi durumunun farkına varmalı ve kendine daha çok zaman ayırmalıdır.