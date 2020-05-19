search menu
search
close

Tükenmişlik sendromu nedir aşırı yorgunluk ve enerjisizlik belirtilerinden!

Tükenmişlik sendromu kişide aşırı yorgunluk, enerjisizlik belirtilerini gösteriyor. Tükenmişlik sendromu hakkında tüm bilgileri sizler için derledik.

Tükenmişlik sendromu nedir aşırı yorgunluk ve enerjisizlik belirtilerinden!
-A A+

Ünlülerin bu hastalığa yakalandığını duyurmasıyla adını duyduğumuz tükenmişlik sendromu, kişide ciddi psikolojik sorunlara yol açıyor. İş yaşamının stresli olması, kaygılar ve yüksek ideallerin sebep olduğu bir rahatsızlık olarak biliniyor. Peki tükenmişlik sendromu nedir? Nasıl tedavi edilir? İşte tüm merak edilenler...

Tükenmişlik sendromu nedir?

Tükenmişlik, aşırı ve uzun süreli stresin neden olduğu duygusal, zihinsel ve fiziksel bir bitkinliği tanımlarken kullanılır. Kendinizi bunalmış hissettiğinizde ve sürekli taleplerinizi karşılayamadığınızda oluşur. Stres devam ettikçe, ilk etapta belli bir rol üstlenmenizi sağlayan ilgi ya da motivasyonu kaybetmeye başlarsınız.

Şiddetli stres ve yüksek idealler sebep oluyor

İlk kez 1970’lerde tanımlanan "tükenmişlik" terimi Amerikalı psikolog Herbert Freudenberger tarafından yapıldı. Bunu, “stresli” mesleklerde şiddetli stres ve yüksek ideallerin sonuçlarını açıklamak için kullandı. Şaşırtıcı bir şekilde, tükenmişliğin gerçekte ne olduğu konusunda net bir tanım yoktur. Sonuç olarak, tükenmişliğin tam olarak ne olduğu ve nasıl teşhis edilebileceği net değildir. 

Tükenmişlik sendromu belirtileri

Tükenmişlik sendorumunda belli başlı belirtileri şu şekilde özetlenebilir;

Aşırı yorgunluk ve enerjisizlik
Uyku problemi, uyumakta ve uyumakta zorluk çekme
Solunum güçlüğü çekmek
Başta sırt ve bacaklar başta olmak üzere yaygın bedensel ağrılar

Zihinsel belirtileri

Eskiden sevdiği faaliyetlerden çabucak sıkılma
Dikkat dağınıklığı, unutkanlık ve dalgınlık
Karar verme güçlüğü ya da kararı erteleme eğilimi

Duygusal belirtileri

Yaygın ümitsizlik hissi
Özgüven eksikliği yaşama
Çok sık hayal kırıklığı duygusu
Kendini değersiz hissetme durumu
Eleştirilere katlanamama
Aşırı şüphecilik
Yoğun kaygılanma ve huzursuzluk hali

Tükenmişlik sendromunun tedavisi

Tükenmişlik sendromunun standart bir tedavisi bulunmamaktadır. Son zamanlarda tanınmış pek çok klinik tükenmişlik sendromu konusunda özel eğitimli terapistler tarafından terapi tedavisi uygulanmaktadır.

İlaç tedavisi ve psikoterapi uygulanır

Tükenmişlik sendromu ilaç tedavisi ve psikoterapi tedavisi ile tedavi edilebildiği gibi, bireyin hastalık ile mücadele etmesi çok daha önemlidir. Birey kendi durumunun farkına varmalı ve kendine daha çok zaman ayırmalıdır.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
İçi dopdolu: Patates röşti tarifi İçi dopdolu: Patates röşti tarifi
Yemek
Ünlü şovmen Mali'den uzun süre sonra sevenlerine çağrı! Ünlü şovmen Mali'den uzun süre sonra sevenlerine çağrı!
Magazin
En Güncel Galeriler
Hadise'nin 'Güçlü kadın' paylaşımına binlerce beğeni yağdı!
Hadise'nin 'Güçlü kadın' paylaşımına binlerce beğeni yağdı!
Karantinada keyifli vakit geçirmenizi sağlayacak kitap önerileri!
Karantinada keyifli vakit geçirmenizi sağlayacak kitap önerileri!
Ciciş Esra, Nihat Doğan'ı eleştireyim derken öyle bir pot kırdı ki...
Ciciş Esra, Nihat Doğan'ı eleştireyim derken öyle bir pot kırdı ki...
Olay pozlarına tepki yağdı: Ramazan size uğramamış
Olay pozlarına tepki yağdı: Ramazan size uğramamış
Victoria's Secret'ın ilk büyük beden modeli görenleri mest etti!
Victoria's Secret'ın ilk büyük beden modeli görenleri mest etti!
Skandal görüntü! Ünlü model canlı yayında kocasını aldattı!
Skandal görüntü! Ünlü model canlı yayında kocasını aldattı!
Önceki Haberler
Müge Alı'nın ekranlara döneceği tarih belli oldu!
Müge Alı'nın ekranlara döneceği tarih belli oldu!
Yaşlanmayı geciktirmenin 6 yolu burada!
Yaşlanmayı geciktirmenin 6 yolu burada!
Kan şekerini ve kolesterolü düşüren mucize besin!
Kan şekerini ve kolesterolü düşüren mucize besin!
Cemre'den olay Gülçin Ergül paylaşımı! Kimse beklemiyordu!
Cemre'den olay Gülçin Ergül paylaşımı! Kimse beklemiyordu!
Hamile olan İpek kilo almadığını söyleyenlere açtı ağzını yumdu gözünü
Hamile olan İpek kilo almadığını söyleyenlere açtı ağzını yumdu gözünü
Kirpikleri daha uzun göstermenin sırrı burada!
Kirpikleri daha uzun göstermenin sırrı burada!
Alemin Kralı'nın Oben'i değişimiyle görenleri şoke etti! Olay poz!
Alemin Kralı'nın Oben'i değişimiyle görenleri şoke etti! Olay poz!
Kanamayı anında durduruyor: Yemlik otu
Kanamayı anında durduruyor: Yemlik otu
Yorumlar