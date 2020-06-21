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Yaz sezonunu açan Zeynep Alkan bikinili pozuyla büyüledi!

Paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Zeynep Alkan, bu kez bikinili pozuyla gündem oldu. 21 yaşındaki güzelin tatil pozuna takipçilerinden beğeni yağdı.

Yaz sezonunu açan Zeynep Alkan bikinili pozuyla büyüledi!
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Normalleşme süreciyle şehirler arası ulaşım kısıtlamasının kalkması sonucu ünlü isimler de tatil beldelerine gitmeye başladı. Bu isimlerden biri de oyuncu Canan Hoşgör ile yönetmen Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan.

Bikinili pozu büyük ilgi gördü

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Zeynep Alkan, tatil sezonunu Hollandalı sevgilisi Wesley Pabis ile Bodrum'da açtı. 21 yaşındaki güzel, tatil pozlarını kişisel hesabından paylaştı. Alkan'ın, Instagram hesabından yayınladığı bikinili pozu 40 bine yakın beğeni aldı.

Zeynep Alkan, geçtiğimiz günlerde Ege kıyılarından paylaştığı fotoğrafa, "Yaz geliyor" notunu düşmüştü.

 

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