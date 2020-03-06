Sacher pasta nasıl yapılır tadı damağınızda kalacak!

Sacher pasta ya da turta Avusturya'nın en ünlü tatlılarından biri. Yumuşacık tam kıvamında pandispanya hamuru, içindeki kayısı marmelatı ve çikolata sosuyla şahane bir lezzet. Sacher pastayı kendiniz yapacağınız doğum günü pastası olarak da hazırlayabilirsiniz. Bu benzersiz lezzet pastanelerden aldığınız pastayı aratmayacaktır. İşte muhteşem sacher pasta tarifi...

Malzemeler:

Ganaj için:

200 gram toz şeker

125 ml.su

150 gram bitter çikolata

Keki için:

5 adet yumurta

100 gram tereyağı

150 gram bitter çikolata

80 gram toz şeker

1 paket vanilin

110 gram un

110 gram pudra şekeri

Marmelatı için:

500 gram kayısı

3 adet kayısı çekirdeği

1/2 su bardağı su

1 su bardağı toz şeker

Yapılışı:

Kek yapımına başlamadan önce yumurtaların sarısını ve beyazını ayırın, tereyağını oda sıcaklığında yumuşatın, çikolatayı da benmaride eritin. Tereyağı ve şekeri krema kıvamına gelene kadar çırpın. Karışıma yumurta sarılarını teker teker ekleyin. Erimiş çikolatayı da karışıma ekledikten sonra vanilin ve unu eleyerek üç defada ekleyin.

Yumurta beyazlarını ayrı bir kapta köpürtün ve pudra şekerini azar azar ekleyerek sert ve parlak bir kıvam alana kadar çırpın. Çikolatalı karışıma beyaz karışımın üçte birini iyice yedirin. Kalan kısmı spatula yardımı ile içindeki havayı koruyarak nazikçe homojen hale getirin. Karışımı yağlanıp unlanmış 20 santimetre boyundaki kelepçeli kalıba aktarın. 175 derecelik sıcak fırında yaklaşık 45-50 dk pişirin.

Kayısıların etli kısımlarını, çekirdekleri ve suyu kısık ateşte yumuşayana kadar pişirin. Son aşamada şekeri ekleyin ve koyulaşana kadar pişirin. Pişen karışımı blenderden geçirip süzün. Kek oda sıcaklığına gelip soğuduktan sonra üstünü bıçak yardımı ile düzeltip iki eşit parçaya bölün. Marmeladı kekin ortasına daha bol olacak şekilde sürün ve iki parçayı tekrar birleştirin. Kekin dışına da marmelat sürüp kendini çekmesi için dolapta dinlendirin. Marmelat kekin üzerinde hafifçe kuruyunca ganajı hazırlayabilirsiniz.

Şeker ve suyu koyu bir kıvam alana kadar yaklaşık 10 dakika kaynatın. Sıcak şerbeti çikolatanın üstüne döküp topak kalmayana kadar karıştırın. Sıcak ganajı soğuk pastanın üstüne yayın ve tekrar sertleşmesi için en az bir saat buzdolabında bekletin. Çikolata sertleştikten sonra pastayı servis edene kadar buzdolabında saklayabilirsiniz. Dilerseniz servis esansında çırpılmış krema da kullanabilirsiniz. Afiyet olsun.