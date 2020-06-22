Merve Boluğur göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle mest etti!

Covid-19 nedeniyle kendini eve kapatan Merve Boluğur, bu dönem sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirdi. Geçtiğimiz günlerde erkek arkadaşıyla görüntülenen Boluğur, bu kez kırmızı elbisesiyle olay oldu.

Kırmızı elbisesi nefes kesti

Instagram hesabında 3,7 milyon takipçisi olan Merve Boluğur, göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle verdiği pozu takipçileriyle paylaştı. Merve Boluğur'un "Kırmızı benim rengim" notuyla yaptığı paylaşıma yüz binin üzerinde beğeni geldi. Ayrıca hayranları güzel oyuncuya övgü dolu yorumlar yaptı.

Merve Boluğur kimdir?

Acemi Cadı isimli TV dizisinde oynadığı Ayşegül karakteri ile tanınmış, Merve Boluğur 16 Eylül 1987 yılında İstanbul’da doğdu. Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde Tiyatro bölümünde oyunculuk eğitimi almıştır. 2006 – 2007 yılları arasında oynadığı Acem Cadı dizisinde ünlenmiştir.Aynı yıl “Keloğlan Kara Prense Karşı” filmiyle sinema dünyasına giriş yapmıştır.2007 yılında Türkan Şoray ve Cihan Ünal’ın başrollerinde yer aldığı “Aşk Yeniden” adlı Tv dizisinin kadrosunda yer aldı. Başarılı oyuncu aynı yıl “Hoşçakal Güzin” adlı dizide yer aldı.

2009 yılında Star Tv’de yayınlanan “Kül ve Ateş” adlı dizide yer aldı.Merve Boluğur özellikle 2010 – 2011 yılları arasında yayınlanan Gossip Girl adlı yabancı dizinin yerli uyarlaması olan “Küçük Sırlar”da büyük ün yakalamıştır.2012 yılında Rexona markasının reklam filminde oynadı. 2014 yılında ise Maybelline NewYork’un ilk Türk marka yüzü oldu.Merve Boluğur, büyük aşk yaşadığı şarkıcı Murat Dalkılıç ile 24 Ağustos 2015 tarihinde evlendi. 2017 Ağustos ayında boşanma kararı aldılar.